El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI por más de u$s365 millones en petróleo y gas en Buenos Aires y Neuquén

La iniciativa contempla ampliar en 1.500 toneladas diarias la producción de líquidos del gas natural. La inversión total declarada asciende a u$s365,4 millones.

El proyecto “Ampliación Mega” sumará 1.500 toneladas diarias a la capacidad de producción de líquidos del gas natural y contempla obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto “Ampliación Mega”, presentado por Compañía Mega SA Sucursal Dedicada (CMSD) , con una inversión total declarada de u$s365.398.669 .

La medida fue establecida mediante la Resolución 1381/2026 del Ministerio de Economía , publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La iniciativa está encuadrada en el sector petróleo y gas y contempla la ampliación de un proyecto preexistente que no estaba adherido al régimen.

El proyecto apunta a incrementar en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de Líquidos del Gas Natural (LGN) del Complejo Industrial MEGA, que actualmente cuenta con una capacidad productiva de 5.500 toneladas diarias. Para concretar la ampliación se incorporarán nuevas instalaciones e infraestructura.

Las obras estarán asociadas a la Planta de Separación de Loma La Lata, en la provincia de Neuquén; al poliducto “Loma La Lata - Bahía Blanca”, cuya traza atraviesa Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y a la Planta de Fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca.

NUEVO RIGI APROBADO PARA LA AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL DE MEGA Se formalizó el proyecto de inversión de Compañía Mega para ampliar su Complejo Industrial, una iniciativa que incrementará en 1500 toneladas la capacidad de producción de líquidos del gas natural (NGLs). El… pic.twitter.com/TuvItjnWkF

De acuerdo con la resolución, del monto total declarado, u$s359.164.361 corresponden a activos computables , una cifra que supera el mínimo de inversión establecido por la normativa del RIGI. La empresa deberá acreditar durante el primer y segundo año una inversión equivalente, como mínimo, al 40% del monto de inversión mínima.

La fecha límite establecida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables es el 1° de octubre de 2027. La compañía, según la documentación incorporada al expediente, estimó el inicio de las operaciones comerciales para el 28 de febrero de 2029.

El plan presentado también contempla un esquema de desarrollo de proveedores locales. Según la resolución, el 60% del monto destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las etapas de construcción y operación corresponderá a proveedores locales, por encima del 20% exigido por la normativa.

La adhesión al RIGI fue recomendada por el Comité Evaluador de Proyectos RIGI luego de analizar los antecedentes y los informes técnicos correspondientes. La Secretaría de Energía concluyó que el proyecto cumple con los requisitos y objetivos del régimen.

La resolución fijó el 28 de julio de 2026 como fecha de adhesión al RIGI del proyecto “Ampliación Mega”. Además, aprobó el listado de mercaderías que CMSD podrá importar bajo la franquicia prevista en el artículo 190 de la Ley 27.742.

Como parte de los beneficios asociados al régimen, la resolución instruyó la comunicación a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la generación de una CUIT especial para el vehículo del proyecto y la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros previstos por la Ley 27.742. También se notificará al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la aplicación de los incentivos cambiarios contemplados en el RIGI.

La norma lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y encomienda a la Secretaría de Energía la fiscalización y el control del cumplimiento de las disposiciones correspondientes al proyecto.