Ganó un Oscar y ahora llega a HBO Max: de qué trata Anora, la película que dominó la taquilla + Agregar ámbito en









Mikey Madison interpreta a una joven de Brooklyn que se casa impulsivamente con el hijo de un poderoso oligarca ruso.

La película de Sean Baker, ganadora de cinco premios Oscar, se integra al catálogo de HBO Max con Mikey Madison como protagonista. Prime Video

“Anora”, una de las películas más elogiadas de los últimos años, va a tener nuevamente un lugar destacado, ahora en la programación de HBO Max desde el 5 de septiembre. La producción dirigida por Sean Baker combina comedia, drama y romance a partir de una historia que empieza como un cuento pero rápidamente se transforma en una situación mucho más complicada.

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El título llega al streaming después de un desempeño más que exitoso exitoso en festivales y premios. “Anora” ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2024 y posteriormente obtuvo cinco premios en los Oscar de 2025: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz para Madison, Mejor Guion Original y Mejor Montaje. Ahora, desembarca en todos los hogares argentinos.

De qué trata Anora La película sigue a Ani, una joven que trabaja en un club nocturno de Brooklyn y que mantiene vínculos con la comunidad rusa de la zona. Un día conoce a Vanya, un muchacho que nació en el seno familia extremadamente rica, con quién empieza a vincularse. La relación empieza dentro del ambiente nocturno y rápidamente pasa a otro nivel. Vanya la contrata para encuentros privados y ambos empiezan una relación que, al menos al principio, está marcada por el dinero, los excesos y la posibilidad de escapar de una vida muy diferente.

La pareja decide casarse impulsivamente en Las Vegas y Ani empieza a imaginar que finalmente consiguió el cambio de vida que parecía imposible. Pero el matrimonio también desencadena el conflicto central de la película: los padres de Vanya están en Rusia y pertenecen a una familia oligarca que no acepta la relación. Cuando reciben la noticia, envían personas a Nueva York para encontrar a su hijo y conseguir que el casamiento se anule.

A partir de ese momento, el relato abandona progresivamente la fantasía romántica y se convierte en una sucesión de situaciones caóticas. Ani queda atrapada entre las decisiones de su marido, los intereses de una familia poderosa y las personas que aparecen para intentar resolver el problema.

Tráiler de Anora Reparto de Anora Mikey Madison

Mark Eidelshtein

Yura Borisov

Vache Tovmasyan

Karren Karagulian

Aleksei Serebryakov

Darya Ekamasova Cuándo se podrá ver “Anora” en HBO Max La programación de septiembre de HBO Max ubica la llegada de “Anora” el 5 de septiembre. La película aparece acompañada por otros grandes títulos que se incorporarán al catálogo durante las semanas siguientes. La producción tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 19 minutos y está clasificada para mayores de 16 años. Si buscas una película que combine comedia, drama, caos y romance, ya podes agregar "Anora" a tu lista.