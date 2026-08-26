“Anora”, una de las películas más elogiadas de los últimos años, va a tener nuevamente un lugar destacado, ahora en la programación de HBO Max desde el 5 de septiembre. La producción dirigida por Sean Baker combina comedia, drama y romance a partir de una historia que empieza como un cuento pero rápidamente se transforma en una situación mucho más complicada.
Ganó un Oscar y ahora llega a HBO Max: de qué trata Anora, la película que dominó la taquilla
Mikey Madison interpreta a una joven de Brooklyn que se casa impulsivamente con el hijo de un poderoso oligarca ruso.
-
HBO Max adquiere los derechos internacionales de un nuevo documental sobre los archivos de Jeffrey Epstein
-
De "Game of Thrones" a "Harry Potter": Kit Harington será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de HBO
El título llega al streaming después de un desempeño más que exitoso exitoso en festivales y premios. “Anora” ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2024 y posteriormente obtuvo cinco premios en los Oscar de 2025: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz para Madison, Mejor Guion Original y Mejor Montaje. Ahora, desembarca en todos los hogares argentinos.
De qué trata Anora
La película sigue a Ani, una joven que trabaja en un club nocturno de Brooklyn y que mantiene vínculos con la comunidad rusa de la zona. Un día conoce a Vanya, un muchacho que nació en el seno familia extremadamente rica, con quién empieza a vincularse. La relación empieza dentro del ambiente nocturno y rápidamente pasa a otro nivel. Vanya la contrata para encuentros privados y ambos empiezan una relación que, al menos al principio, está marcada por el dinero, los excesos y la posibilidad de escapar de una vida muy diferente.
La pareja decide casarse impulsivamente en Las Vegas y Ani empieza a imaginar que finalmente consiguió el cambio de vida que parecía imposible. Pero el matrimonio también desencadena el conflicto central de la película: los padres de Vanya están en Rusia y pertenecen a una familia oligarca que no acepta la relación. Cuando reciben la noticia, envían personas a Nueva York para encontrar a su hijo y conseguir que el casamiento se anule.
A partir de ese momento, el relato abandona progresivamente la fantasía romántica y se convierte en una sucesión de situaciones caóticas. Ani queda atrapada entre las decisiones de su marido, los intereses de una familia poderosa y las personas que aparecen para intentar resolver el problema.
Tráiler de Anora
Reparto de Anora
- Mikey Madison
- Mark Eidelshtein
- Yura Borisov
- Vache Tovmasyan
- Karren Karagulian
- Aleksei Serebryakov
- Darya Ekamasova
Cuándo se podrá ver “Anora” en HBO Max
La programación de septiembre de HBO Max ubica la llegada de “Anora” el 5 de septiembre. La película aparece acompañada por otros grandes títulos que se incorporarán al catálogo durante las semanas siguientes. La producción tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 19 minutos y está clasificada para mayores de 16 años. Si buscas una película que combine comedia, drama, caos y romance, ya podes agregar "Anora" a tu lista.