La ANMAT dio de baja la habilitación de una importante distribuidora de medicamentos: cuál es y los motivos

La medida alcanza a una empresa que había solicitado la cancelación de su autorización para operar como distribuidora de medicamentos. También quedó sin efecto la designación de su director técnico y se canceló el certificado correspondiente.

ANMAT dio de baja la habilitación de una distribuidora de medicamentos. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y alcanza a la autorización otorgada en 2008.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación otorgada a Panalab S.A. Argentina para operar como distribuidora de medicamentos, a excepción de aquellos que requieren cadena de frío, psicotrópicos y estupefacientes.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 4921/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que la propia empresa solicitara la cancelación de la habilitación que le había sido concedida en 2008.

Según la norma, la firma -con domicilio en la avenida Bernabé Márquez 2445 de la localidad de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero- pidió la baja de la autorización otorgada por la Disposición ANMAT 4176/08 para desarrollar actividades de distribución de medicamentos.

La medida contó con un informe técnico favorable elaborado por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud , dependiente del organismo.

Además de dejar sin efecto la habilitación de la compañía, la disposición limitó las funciones del farmacéutico Pablo Pachielat como director técnico de la firma a partir del 18 de mayo de 2026.

La medida fue adoptada a partir de un pedido realizado por la propia compañía, que solicitó dejar sin efecto la habilitación que tenía desde 2008 para operar como distribuidora de medicamentos, con excepción de aquellos que requieren cadena de frío, psicotrópicos y estupefacientes.

El organismo sanitario indicó que durante el trámite se incorporó un informe técnico favorable elaborado por el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

A partir de la disposición, ANMAT dio de baja la habilitación de Panalab S.A. Argentina, con domicilio en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La autorización había sido otorgada originalmente mediante la Disposición ANMAT N° 4176, del 17 de julio de 2008.

Asimismo, la ANMAT resolvió cancelar el certificado de habilitación vinculado a la autorización otorgada en 2008 y notificó a la empresa sobre las vías recursivas y judiciales previstas por la normativa administrativa vigente. La disposición lleva la firma del administrador nacional de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana.