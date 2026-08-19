Otro RIGI para Vaca Muerta: el Gobierno aprobó una inversión de u$s6.400 millones

El Comité Evaluador dio luz verde al ingreso de Los Toldos II Este al régimen de incentivos. El desarrollo apunta a producir 70.000 barriles diarios de petróleo en 2027 y contempla desembolsos por más de u$s2.000 millones hasta fines del próximo año.

El desarrollo estará ubicado en el norte de Vaca Muerta, en cercanías de Rincón de los Sauces, Neuquén.

El Gobierno aprobó este miércoles el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un nuevo proyecto petrolero en Vaca Muerta , que contempla una inversión total de u$s6.400 millones .

La iniciativa corresponde a Los Toldos II Este , un desarrollo de petróleo no convencional operado por Tecpetrol , mientras que Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa energética provincial, cuenta con una participación del 10%.

La aprobación fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo , quien precisó que el proyecto prevé la creación de 3.100 puestos de trabajo directos y otros 4.800 indirectos .

Del desembolso total previsto, más de u$s2.000 millones se ejecutarán hasta fines de 2027 , de acuerdo con la información difundida por la compañía. Se trata de la mayor inversión encarada hasta el momento por Tecpetrol.

El objetivo del proyecto es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día durante 2027 . Con ese volumen, la compañía proyecta acercarse a los 100.000 barriles diarios en el conjunto de sus operaciones en la Cuenca Neuquina.

El área está ubicada en el denominado Hub Norte de Vaca Muerta, cerca de Rincón de los Sauces. El desarrollo requiere nuevas instalaciones para procesar y transportar la producción, entre ellas una Planta Central de Procesamiento (CPF), infraestructura de generación eléctrica por 50 MW, capacidad de compresión por 40.000 HP y ductos para la evacuación de petróleo y gas.

También está prevista la construcción de sistemas de captación de agua necesarios para las operaciones. En el momento de mayor actividad de las obras, la empresa estima que habrá más de 3.100 trabajadores involucrados.

Los Toldos II Este abarca unos 78 kilómetros cuadrados y tendrá cerca de 400 pozos a lo largo de su desarrollo. La empresa ya había iniciado los trabajos en el área y proyecta alcanzar los primeros 35.000 barriles diarios hacia fines del primer trimestre de 2027, para posteriormente duplicar ese nivel.

El impacto sobre proveedores nacionales

La inversión también tendrá impacto sobre la cadena de proveedores vinculada con Vaca Muerta. Según Tecpetrol, cerca de 800 empresas nacionales participan de distintas tareas relacionadas con la construcción y el desarrollo del proyecto.

Parte de esa red está integrada por compañías industriales y de servicios de distintas provincias, encargadas de proveer equipos, materiales y trabajos especializados para la puesta en marcha de las instalaciones.

El nuevo desarrollo se apoya además en la experiencia de Fortín de Piedra, el proyecto de gas no convencional que Tecpetrol comenzó a desarrollar de manera masiva en 2017 y que actualmente representa alrededor del 16% del abastecimiento de gas del país, según datos de la compañía.

La incorporación de Los Toldos II Este al RIGI le permitirá acceder al esquema de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios previsto para grandes proyectos de inversión. El régimen fue creado por la Ley Bases y su plazo de adhesión fue prorrogado en febrero de este año hasta julio de 2027.