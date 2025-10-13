El Gobierno avanza en la conformación del Ente Regulador del Gas y la Electricidad

La Secretaría de Energía abrió este lunes el concurso público para seleccionar al presidente, vicepresidente y tres vocales del organismo que reemplazará al ENRE y al Enargas. El proceso incluye entrevistas y una terna final que será elevada al ministro de Economía antes de la designación por parte del Poder Ejecutivo.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía , oficializó este lunes la convocatoria a concurso abierto de antecedentes para designar a los miembros del Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) , el nuevo organismo que reemplazará al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 388/2025 , firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti , en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 27.742 y el Decreto 452/2025, que ordenó la creación del nuevo ente regulador.

El llamado incluye los cargos de presidente, vicepresidente y tres vocales , y se realizará a través de un Concurso Abierto de Antecedentes . Según la norma, los postulantes deberán contar con “antecedentes técnicos y profesionales” en las industrias del gas y la electricidad.

El aviso de convocatoria será difundido por tres días hábiles en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Secretaría de Energía y en dos diarios de circulación nacional. A partir de la última publicación, los interesados tendrán diez días hábiles para presentar sus antecedentes.

Además, la resolución establece que los postulantes que se habían inscripto en los concursos previos del ENRE y del Enargas podrán ser incluidos en el nuevo proceso, salvo que manifiesten lo contrario en un plazo de diez días.

Evaluación y selección de candidatos

El Comité de Selección, que se conformará dentro de los próximos veinte días hábiles, evaluará las presentaciones y confeccionará una lista de candidatos preseleccionados para entrevistas personales. Posteriormente, elevará una propuesta de ternas a la Secretaría de Energía, que remitirá la recomendación final al ministro de Economía antes de la definición por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Con la conformación de este nuevo ente, el Gobierno busca unificar la regulación y control de los servicios públicos de gas y electricidad, en el marco del proceso de reorganización institucional del sector energético impulsado por el Ministerio de Economía.