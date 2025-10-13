Doble femicidio en Córdoba: encontraron un arma, dólares y una mira en la habitación de hotel donde se escondió Pablo Laurta







Las autoridades detuvieron a Pablo Laurta en el Hotel Berlín, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Luego del arresto, hallaron en el cuarto 209 del hotel una pistola, una gran cantidad de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares, una mira telescópica que según los investigadores habría sido utilizada para vigilar la casa de las víctimas y un collar de perlas dentro de un estuche.

La detención del hombre se produjo a las 14.02, según la reconstrucción de la fuerza a partir de los movimientos previos del acusado, que intentaba contratar un vehículo para acercarse a la costa y cruzar a Uruguay. De acuerdo con la investigación que permitió la captura, Laurta había sido localizado mediante el seguimiento de una línea telefónica con característica uruguaya.

De esta manera, la escena se trasladó a Gualeguaychú y, en particular, al Hotel Berlín. Cuando el hombre salió del cuarto, agentes de civil lo redujeron y pusieron a resguardo de inmediato al niño. El acusado sufrió una descompensación y fue llevado a un hospital, mientras el espacio quedaba preservado hasta la orden de requisa.

Los objetos que hallaron en la habitación del hotel Tras la orden judicial, pudieron ingresar a la habitación donde se hospedó el hombre junto al niño. Según el acta de secuestro y la inspección ocular, los investigadores encontraron una pistola Bersa calibre 380 con dos cargadores y municiones, más de cinco teléfonos celulares y varios chips distribuidos entre la cama y una mochila negra, un disco rígido externo embalado para pericia digital, gran cantidad de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares dentro de una valija azul, una mira telescópica que según los investigadores habría sido utilizada para vigilar la casa de las víctimas y un collar de perlas dentro de un estuche.

Cada uno de estos elementos fue fotografiado, rotulado y embalado para análisis pericial. El procedimiento incluyó la toma de huellas y rastros biológicos en superficies y objetos. A partir de lo secuestrado, los investigadores ordenarán estudios de trazabilidad de tickets y comprobantes que puedan anclar horarios, domicilios o compras, el análisis forense de dispositivos electrónicos para extraer búsquedas, comunicaciones y geolocalización, y la pericia de ADN y huellas sobre soportes físicos.

