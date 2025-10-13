Marcelo Gallardo, abatido por otra derrota de River y suspenso sobre su futuro: "Estamos en la mala y hay que bancar"







El entrenador de River se mostró completamente abatido en conferencia de prensa, donde analizó el duro presente de su equipo y aseguró que no volvió "para vivir del pasado".

Gallardo, abatido por otra derrota de River, puso en suspenso su futuro y dijo: "Estamos en la mala y hay que bancar"

Tras una nueva derrota de River, por 1-0 ante Sarmiento de Junín en el Monumental, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y dejó un mensaje autocrítico en medio de un momento adverso para el equipo, quizás el más difícil que le tocó vivir en sus dos etapas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Tuvimos buenos momentos en los últimos partidos, pero por diferentes motivos no pudimos sostenerlos. Ya sea por una equivocación, una expulsión o errores propios, no logramos mantener esos pasajes positivos", analizó el entrenador, que reconoció el bajón futbolístico de su equipo.

"Es verdad que no estamos en el mejor momento, y reconocerlo no está mal, porque es evidente. Tal vez este sea el momento menos reconocible respecto a lo que uno pretende del funcionamiento del equipo", lanzó como autocrítica el DT.

Gallardo insistió en la necesidad de asumir responsabilidades: "En esta adversidad hay que asimilar y hacerse cargo. Tengo que afrontarlo con dignidad, es la única manera. Asumir mi responsabilidad y seguir intentando. Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance, más allá de que tengamos que hacer mucho mérito".

Por otro lado, Gallardo dejó un mensaje contundente sobre su estadía en River y al final puso en duda su futuro: "Yo me pongo objetivos todo el tiempo. No vengo a vivir gratis acá. No vine a vivir del pasado; podría haberlo hecho quedándome en mi casa, pero me gustan los desafíos. Esta adversidad no me va a hacer claudicar. Hay que reconocer que no estamos bien y seguir. Si tenemos argumentos, tendremos que demostrarlos, y al final de la temporada veremos cómo seguimos".