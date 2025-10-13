Se conocieron las primeras imágenes de los argentinos liberados por Hamás tras dos años en cautiverio

Tras la liberación de 20 rehenes rehenes de Israel, los hermanos Cunio y Eitan Horn pudieron hablar con sus familias antes de ser entregados a la Cruz Roja

Los argentinos Ariel, David Cunio y Eitan Horn fueron liberados tras más de dos años secuestrados por Hamás.

Los hermanos Ariel y David Cunio, junto a Eitan Horn , se reencontraron con sus familias en Israel tras pasar más de dos años secuestrados por Hamas . Las primeras imágenes muestran a los jóvenes sonrientes y visiblemente aliviados , en videollamadas y abrazos, poniendo fin a un cautiverio que comenzó el 7 de octubre de 2023 y conmocionó a toda la comunidad.

En la madrugada de este lunes, pasadas las 08:00 en Tel Aviv, Hamas liberó al primer grupo de rehenes en Gaza , entre ellos Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa. Los últimos tres cautivos argentinos fueron entregados minutos antes de las 11:00, bajo custodia del Ejército de Israel.

Los hermanos Cunio y Eitan Horn en el momento de su liberación

Durante las videollamadas previas a su liberación, Silvia Cunio, madre de Ariel y David, relató: “No escuché nada, pero los vi, y eso fue suficiente para sentir una felicidad descomunal”. Añadió: “Los veo perfectamente bien, pensé que estarían peor” y expresó la emoción de abrazarlos de nuevo: “Es imposible describir todo lo que estoy viviendo. Ya estoy esperando para darles el abrazo y el beso más grandes del mundo”.

Los hermanos se comunican con sus familias por videollamada antes de ser liberados.

Los hermanos pudieron comunicarse gracias a los teléfonos devueltos por Hamas, mientras miles de personas esperaban en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. La locutora anunció: “Todos los rehenes vivos están libres”, generando aplausos y lágrimas entre la multitud.

La imágenes de Eitan Horn junto a sus hermanos

Eitan Horn fue liberado tras 738 días en cautiverio, luego de que su hermano Iair regresara en febrero pasado. Su familia celebró: “Tras 738 largos y difíciles días de cautiverio en Hamas, Eitan regresa a casa. Ahora nuestra familia núcleo está completa. Lo esperamos con abrazos y mucho amor, y le recordaremos cuánto luchó la sociedad israelí por él y por todos los rehenes”.

argentinos hamas (2) Eitan Horn ya se reúne con su familia.

Qué pasó con Lior Rudaeff

Aunque los vivos regresaron, los restos de 28 rehenes asesinados, incluido el argentino Lior Rudaeff, aún no fueron entregados. Según la familia: “Pero nuestros corazones no están completos, y nuestra lucha no ha terminado. Solo cuando regrese el último rehén podremos decir que hemos cumplido con nuestra misión y obligación moral”.

Lior Rudaeff, conductor de ambulancia y médico voluntario de 61 años, murió el 7 de octubre defendiendo Nir Yitzhak. En su último mensaje, envió saludos a su esposa e hijos antes de fallecer.

Lior Rudaeff.jpg Lior Rudaeff era conductor de ambulancia y médico voluntario. Tenía 61 años.

Según la información, Rudaeff recibió un llamado del escuadrón de emergencia del kibutz para proteger a la comunidad. Rudaeff salió para unirse a la batalla, y más tarde envió un mensaje informando que había resultado herido. Saludó a su mujer, Yaffa, y a sus cuatro hijos, y quedó incomunicado.

El hombre asesinado se había desempeñado como camionero en el transporte de la producción agrícola del kibutz y tuvo una fábrica de productos plásticos.