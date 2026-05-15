La ANMAT prohibió dos sustancias utilizadas en esmaltes semipermanentes y cosméticos

La medida incorpora una resolución del Mercosur y alcanza a productos de higiene personal, perfumes y cosméticos. Los componentes fueron catalogados como cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

La medida impactará sobre fabricantes, importadores y comercializadores de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) actualizó la lista de sustancias prohibidas para la elaboración de productos cosméticos, de higiene personal y perfumes, al incorporar nuevas restricciones definidas por el Mercosur .

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 2820/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, que incorpora al ordenamiento argentino la Resolución GMC Nº 27/25 del bloque regional.

A partir de esta modificación quedaron prohibidos dos compuestos químicos que eran utilizados principalmente en la fabricación de esmaltes semipermanentes, geles para uñas y otros productos cosméticos. Se trata del óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfina, identificado como “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide”, y de la sustancia N,N-dimetil-p-toluidina.

A partir de esta modificación quedaron prohibidos dos compuestos químicos que eran utilizados principalmente en la fabricación de esmaltes semipermanentes, geles para uñas y otros productos.

La actualización responde a la decisión adoptada por el Mercosur luego de que el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas clasificara ambos componentes como “sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción” .

Según detalló la normativa, el primero de los compuestos funcionaba como fotoiniciador, una molécula capaz de absorber luz ultravioleta o visible para endurecer materiales líquidos. En cosmética, era utilizada especialmente en esmaltes y geles semipermanentes.

Por su parte, la N,N-dimetil-p-toluidina era empleada para acelerar el secado de acrilatos, resinas epoxi, cementos dentales y esmaltes de tipo gel. Desde la ANMAT señalaron que la actualización periódica de las listas de sustancias permitidas y prohibidas resulta necesaria para garantizar el uso seguro de materias primas en la industria cosmética.

La disposición establece que los productos ya registrados tendrán un plazo de 60 días para adecuarse a las nuevas exigencias. La medida impactará sobre fabricantes, importadores y comercializadores de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que operan en el mercado argentino.

La ANMAT también modificó reglas para ingredientes capilares

La semana pasada, el organismo sanitario había avanzado con otra actualización regulatoria vinculada al sector cosmético, también alineada con estándares técnicos del Mercosur.

A través de la Resolución 2577/2026, la ANMAT modificó las condiciones de uso de ingredientes como el Piritionato de Zinc y el Climbazole, utilizados principalmente en productos capilares. En el caso del Piritionato de Zinc, la nueva normativa fijó un límite máximo de uso del 1% exclusivamente para productos capilares de enjuague.

Además, el Climbazole fue incorporado formalmente al listado de ingredientes autorizados, aunque con un límite de utilización de hasta el 2% y únicamente en shampoos que requieran enjuague posterior.