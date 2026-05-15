El Ministerio de Seguridad Nacional creó una mesa federal para combatir el narcotráfico en corredores bioceánicos

El Gobierno oficializó un esquema de coordinación entre organismos nacionales y provincias para reforzar controles sobre rutas estratégicas. Apuntan a frenar el avance de organizaciones criminales transnacionales y el tráfico de drogas sintéticas.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación de la Mesa de Coordinación Federal de Prevención y Combate del Narcotráfico y la Criminalidad Organizada en los Corredores Bioceánicos , un nuevo dispositivo destinado a coordinar acciones entre organismos nacionales y provinciales frente al avance de delitos complejos vinculados al narcotráfico.

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La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y establece una estructura interinstitucional orientada a fortalecer la vigilancia y el control sobre las principales rutas logísticas del país, utilizadas para el transporte de cargas y el comercio internacional.

Según la resolución, el objetivo es reforzar la capacidad del Estado para prevenir y enfrentar el uso de corredores estratégicos por parte de organizaciones criminales transnacionales, especialmente aquellas vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

La normativa define a los corredores bioceánicos como una red integrada de infraestructura vial, ferroviaria, fluvial, portuaria y multimodal que conecta distintas regiones argentinas con países limítrofes y con los océanos Atlántico y Pacífico.

Desde el Gobierno advirtieron que la expansión de estos circuitos logísticos incrementó el movimiento de cargas y personas, pero también generó nuevas vulnerabilidades para el accionar del crimen organizado.

En ese sentido, la resolución sostiene que “los corredores logísticos de gran escala pueden transformarse en vectores privilegiados para el ocultamiento, transporte y distribución de estupefacientes” si no existen esquemas de seguridad coordinados.

La etapa inicial del operativo estará enfocada principalmente en los corredores del norte argentino, que conectan las regiones del NOA y NEA con puertos estratégicos de salida hacia ambos océanos.

Qué organismos integrarán la mesa federal

La nueva estructura estará integrada por la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad.

También participarán el Ministerio de Economía, la Dirección General de Aduanas, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y cuerpos policiales provinciales.

La coordinación operativa quedará bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad Nacional, que tendrá a cargo el despliegue de fuerzas federales en los corredores considerados vulnerables.

Por su parte, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada elaborará informes y análisis estratégicos sobre nuevas modalidades delictivas, mientras que el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas aportará inteligencia criminal vinculada especialmente a drogas sintéticas, sustancias psicoactivas y precursores químicos.

Capacitación y articulación con privados

La resolución también contempla el desarrollo de programas de capacitación técnica y operativa para fuerzas federales y actores vinculados a la logística y el transporte.

Además, el Gobierno impulsará mecanismos de cooperación voluntaria con empresas de transporte, operadores logísticos y concesionarios de infraestructura para fortalecer sistemas de alerta temprana e intercambio de información.

El texto oficial aclara que la puesta en funcionamiento de esta mesa federal no implicará nuevas partidas presupuestarias para el Ministerio de Seguridad Nacional.