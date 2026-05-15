Parques Nacionales actualizó las tarifas de ingreso: conocé los precios

El nuevo esquema comenzará a regir desde junio y alcanza a más de 15 áreas protegidas del país. También se definieron descuentos, pases promocionales y exenciones para jubilados, estudiantes y personas con discapacidad.

La Administración de Parques Nacionales oficializó un nuevo cuadro tarifario para el ingreso a más de 15 áreas protegidas de la Argentina, con valores que irán desde los $25.000 hasta los $60.000 para la entrada general, según el destino elegido.

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La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y comenzará a aplicarse desde el 1 de junio de 2026. Además de actualizar los precios, la resolución redefine las categorías de visitantes, las modalidades de acceso y los requisitos para acceder a descuentos y bonificaciones.

El valor más alto corresponderá al Parque Nacional Iguazú , donde la entrada general costará $60.000. Detrás aparecen Los Glaciares con $50.000 y Tierra del Fuego con una tarifa de $40.000.

En tanto, parques como Nahuel Huapi , Los Arrayanes , Los Alerces , Lanín y Lago Puelo tendrán entradas de $35.000. Por su parte, áreas protegidas como El Palmar , Talampaya , Sierra de las Quijadas , Perito Moreno , Monte León , Los Cardones , Iberá , Quebrada del Condorito , Calilegua , Mburucuyá y Chaco pasarán a cobrar $25.000.

Desde la Administración de Parques Nacionales señalaron que la actualización apunta a reforzar la infraestructura y los servicios turísticos en distintos parques del país, especialmente en aquellos que registraron un aumento de visitantes en los últimos años.

Según la resolución, los fondos estarán destinados a mejoras en senderos, instalaciones y servicios de atención al público, además de fortalecer las tareas de control y conservación de la biodiversidad.

La normativa también aclara que los tickets adquiridos antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema mantendrán el valor vigente al momento de la compra.

Qué descuentos y beneficios habrá

Entre las bonificaciones previstas, se estableció un 50% de descuento para el segundo día de visita en parques como Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Alerces, Lanín, Lago Puelo, Iberá y Talampaya, entre otros.

Ese beneficio tendrá vigencia por 72 horas desde el primer ingreso y podrá adquirirse tanto de manera online como presencial, salvo en Tierra del Fuego, donde solo estará disponible vía web.

Además, continuará vigente el sistema Flexipass, que permite ingresar tres días pagando dos o acceder siete días abonando el equivalente a 3,5 jornadas. El pase podrá utilizarse dentro de los seis meses posteriores a su compra.

Parque Nacional Talampaya Gino Lucas T Algunas personas pueden ingresar gratuitamente. Gino Lucas T

También seguirá disponible el pase anual, que habilita el acceso ilimitado a todos los parques nacionales durante 12 meses y se comercializará únicamente de forma online.

En el caso del Parque Nacional El Palmar, se mantendrá el beneficio denominado “Pasaporte Entre Ríos”, con descuentos especiales para quienes acrediten esa condición.

Quiénes podrán ingresar gratis

La resolución ratificó que determinados grupos continuarán exentos del pago de entradas. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados argentinos.

argentinos. Menores de seis años .

. Personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

vigente. Un acompañante, cuando el CUD indique necesidad de asistencia.

Veteranos de la Guerra de Malvinas .

. Integrantes de visitas educativas de escuelas argentinas debidamente acreditadas.

debidamente acreditadas. Guías habilitados y agentes de la Administración de Parques Nacionales .

. Residentes locales, según determine cada área protegida.

La disposición también remarca que para acceder a descuentos o exenciones será obligatorio presentar DNI, pasaporte o la documentación correspondiente que permita acreditar cada condición. Asimismo, aclara que los beneficios y promociones no son acumulables, salvo que la normativa lo indique expresamente.