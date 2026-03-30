El Gobierno oficializó un nuevo cuadro tarifario del gas + Seguir en









El Gobierno difundió las nuevas tarifas mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Regirán desde el 1 de abril.

El incremento llega en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos. Pixabay

El Gobierno nacional avanzó con la publicación del nuevo cuadro tarifario para el gas que comenzará a reflejarse en las facturas desde abril. La medida quedó formalizada con la publicación de las resoluciones 371/2026 y 372/2026 en el Boletín Oficial, donde se aprobaron los cuadros tarifarios para METROGAS S.A. y Naturgy Ban, principales distribuidoras del AMBA.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los nuevos valores entrarán en vigencia a partir del 1 de abril y redefinen tanto el precio del servicio para usuarios residenciales como comerciales. Además, incorporan un esquema de bonificaciones segmentadas y criterios de facturación que buscan sostener el acceso al servicio en los sectores más vulnerables.

El impacto final en cada factura será variable, ya que dependerá del nivel de consumo y de la categoría de ingresos de cada hogar. En ese marco, para los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) se ubicará en $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el conurbano. En los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superan los $91.000 mensuales en territorio porteño.

Funtes de la Secretaría de Energía infotmaron a Ámbito que las facturas de gas registrarán en abril una baja promedio del 5,66% a nivel nacional. La reducción se debe principalmente a la caída del precio mayorista del gas en pesos, vinculada a la estabilidad cambiaria, y a la aplicación de un subsidio focalizado del 50% para usuarios residenciales de gas por red.

En ese sentido, destacaron que la reducción se da “gracias a un esquema de tarifas ordenado, con actualizaciones mensuales que evitan atrasos”, junto con la implementación de subsidios focalizados y un contexto de menores costos en el sistema.

Además, se espera que este martes haya novedades con las tarifas de la energía eléctrica. gas natural La actualización de las tarifas de gas se inscribe dentro de la política de reordenamiento del sector energético impulsada por el Gobierno, que incluye la declaración de emergencia, nuevas reglas para la fijación de precios y la continuidad del programa Plan Gas.Ar. Según lo establecido, los cuadros tarifarios deberán adaptarse al Precio Anual Uniforme (PAU) definido por la Secretaría de Energía. Este valor funcionará como referencia para trasladar el costo del gas a los usuarios finales y será la base sobre la cual se aplicarán los descuentos correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a garantizar el consumo básico en hogares vulnerables. gas-tarifas-energia.jpg Depositphotos Asimismo, el esquema contempla la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el período 2025-2030, que prevé aumentos mensuales consecutivos junto con la aplicación de índices definidos por la autoridad regulatoria. El nuevo cuadro tarifario llega en un contexto de subas generalizadas en los servicios públicos. En marzo, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $213.557 a la canasta de servicios, según datos del IIEP, con fuerte incidencia de la energía y el agua en el gasto total.