El precio de los metales industriales alcanza máximos históricos y advierten que el aluminio transita hacia un "agujero negro

La escalada del conflicto con Irán impacta de lleno en el mercado global de materias primas. El aluminio sube 15% y arrastra al índice de la LME a máximos históricos, en un contexto de fuerte tensión sobre la oferta y la logística internacional.

La suba de los precios no responde únicamente a una expectativa financiera, sino a un problema concreto en la oferta.

Los metales industriales atraviesan un momento de alta volatilidad en los mercados globales , impulsados por las consecuencias del conflicto en Medio Oriente . El índice de la London Metal Exchange (LME), que sigue la evolución de seis metales básicos, registró un salto cercano al 12% en las últimas cuatro semanas y alcanzó su nivel más alto desde que existen registros , en una señal clara del impacto que la guerra con Irán está generando sobre las cadenas de suministro globales.

El principal motor de esta suba es el aluminio, que representa junto con el cobre cerca del 75% del índice. Desde el inicio del conflicto, el precio del metal trepó alrededor de un 15%, impulsado por la creciente preocupación en torno a la disponibilidad global.

A esto se suma el aporte del cobre, que también mostró una tendencia alcista sostenida, en gran parte por la mayor demanda de industrias asiáticas que buscan asegurar abastecimiento ante la incertidumbre.

La suba de los precios no responde únicamente a una expectativa financiera, sino a un problema concreto en la oferta. El conflicto derivó en ataques directos sobre infraestructura clave, incluyendo fundiciones de aluminio en países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Baréin, lo que generó interrupciones en la producción.

A esto se suma el bloqueo del estrecho de Ormuz , uno de los principales corredores energéticos y logísticos del mundo, que restringió el tránsito de materias primas y complicó aún más la distribución global. El resultado fue un cuello de botella que impacta tanto en la disponibilidad física como en los costos de transporte.

Incluso con señales de una posible desescalada, los efectos sobre la producción y la logística no se resolverán de inmediato. Las interrupciones ya generaron pérdidas que podrían extenderse durante semanas o incluso meses, lo que mantiene la presión sobre los precios.

Competencia global y caída de inventarios

En este contexto, los compradores de Europa y América del Norte intensificaron la competencia por asegurarse suministros. La situación es particularmente delicada porque estos mercados ya enfrentaban restricciones previas, como sanciones a ciertos proveedores y limitaciones comerciales en otras regiones.

La combinación de menor oferta y mayor demanda derivó en una caída de inventarios y un aumento de las primas, lo que encarece aún más el acceso al aluminio. Sectores industriales clave, como la automotriz, la construcción y la manufactura, comienzan a sentir el impacto de este escenario.

Advertencias de déficit prolongado

El escenario podría agravarse. El banco J.P. Morgan Chase advirtió recientemente que el mercado del aluminio se encamina hacia un “agujero negro”, en referencia a un déficit significativo y prolongado de oferta. Según su análisis, la magnitud de las interrupciones podría generar uno de los mayores desequilibrios de los últimos años.

Esta advertencia refuerza la expectativa de que los precios se mantendrán elevados en el corto y mediano plazo. Los operadores del mercado, de hecho, no descuentan una normalización rápida, incluso si el conflicto reduce su intensidad.

El rol del cobre y la demanda asiática

El cobre también jugó un papel relevante en la suba del índice de la LME. La demanda, especialmente desde Asia, se intensificó a medida que las empresas buscan anticiparse a posibles interrupciones en el suministro.

Las economías asiáticas, altamente dependientes de las importaciones de materias primas, fueron de las más afectadas por las disrupciones en el estrecho de Ormuz. Esto generó un comportamiento más agresivo en la compra de metales, que a su vez contribuyó a sostener los precios.

Impacto estructural y señales para la economía global

El caso del aluminio expone con claridad cómo los conflictos geopolíticos pueden alterar rápidamente los flujos de materias primas y generar efectos en cadena sobre la economía global. Medio Oriente aporta cerca del 9% de la producción mundial de este metal, por lo que cualquier interrupción en la región tiene consecuencias inmediatas.

Más allá de la evolución del conflicto, el mercado enfrenta ahora un problema estructural: la reconstrucción de la capacidad productiva y la normalización de la logística global llevarán tiempo. Esto implica que los precios podrían mantenerse elevados incluso en un escenario de tregua.

Para los países importadores y las industrias intensivas en metales, el desafío será adaptarse a un nuevo contexto de costos más altos y mayor incertidumbre. Para los exportadores, en cambio, se abre una ventana de oportunidad, aunque condicionada por la volatilidad del escenario internacional.

En definitiva, el récord del índice de la LME no solo refleja una suba de precios, sino una señal de alerta sobre el estado actual del mercado global de materias primas. La guerra en Medio Oriente, lejos de ser un evento aislado, vuelve a demostrar su capacidad de impactar en variables clave de la economía mundial.