Donald Trump anunció una nueva ronda de negociaciones con Irán y aseguró que "hay muchas posibilidades de un acuerdo"

El mandatario estadounidense puso el foco en lo que puede ocurrir durante las negociaciones de este fin de semana. Mientras tanto, los mercados se calman ante la posibilidad de una hipotética paz.

En un contexto de tregua todavía inestable en Medio Oriente , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la puerta a un avance diplomático inmediato. Este jueves, aseguró que una nueva ronda de conversaciones con Irán podría concretarse durante el fin de semana, con el objetivo de consolidar el cese de hostilidades tras semanas de escalada .

“Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo”, afirmó el mandatario republicano. Trump incluso deslizó la posibilidad de viajar si el entendimiento se sella en Pakistán: “Si el acuerdo se firma en Islamabad, puede que vaya”.

Antes de partir de la Casa Blanca, el mandatario insistió en el optimismo de Washington respecto de las negociaciones. En este sentido, subrayó que el eje central sigue siendo frenar el desarrollo nuclear iraní y sostuvo que Teherán muestra hoy una mayor predisposición que meses atrás. “Irán quiere hacer un trato, y estamos negociando muy bien con ellos”, señaló, al tiempo que remarcó que el régimen estaría dispuesto a aceptar condiciones que previamente había rechazado.

En esa línea, Trump mencionó avances concretos en las exigencias estadounidenses. “ Aceptaron devolvernos el ‘polvo’ nuclear”, sentenció en referencia al uranio enriquecido , un punto clave dentro del esquema de control que impulsa Washington para evitar un eventual uso militar.

Las gestiones diplomáticas tienen como telón de fondo la mediación de Pakistán. Según Reuters, el jefe del Ejército de ese país, Asim Munir, mantuvo contactos en Teherán desde el miércoles y habría logrado progresos en “cuestiones espinosas”, entre ellas el alcance del programa nuclear iraní. En las discusiones recientes, Estados Unidos planteó una suspensión de 20 años de la actividad nuclear, mientras que Irán contraofertó con un plazo de entre tres y cinco años .

El frente militar también muestra señales de distensión, aunque con interrogantes. Trump consideró viable alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y sostuvo que Hezbolá debería respaldar la tregua de diez días entre Líbano e Israel, impulsada por Washington. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de extender el alto el fuego vigente con Irán, que expira el 22 de abril. "Sí, lo haría”, respondió al ser consultado si daría una prórroga al alto al fuego vigente.

Guerra en Medio Oriente: los mercados reaccionan a la tregua

El trasfondo económico agrega presión a las negociaciones. La guerra derivó en una crisis inédita en los precios del petróleo, mientras que el Fondo Monetario Internacional recortó sus proyecciones de crecimiento global y advirtió sobre el riesgo de recesión si el conflicto se prolonga. En esa misma línea, los ministros de Finanzas del G7 remarcaron la urgencia de alcanzar una paz duradera para contener el impacto económico.

Trump, por su parte, defendió la efectividad de las sanciones al asegurar que “el bloqueo ha sido increíble” y que Irán prácticamente “no está haciendo ningún negocio”. También afirmó que “todo se ha ido, incluidos sus líderes”, aunque matizó al señalar que el nuevo liderazgo iraní es “muy razonable”, lo que podría allanar el camino hacia un acuerdo.

petroleo dolar inflacion El brent retrocedió a u$s98,53 dólares por barril. Depositphotos

En paralelo, los mercados comienzan a reaccionar a la expectativa de una desescalada. El presidente estadounidense destacó que “el mercado de valores está bien” y que “los precios del petróleo están bajando”. En línea con ese escenario, el crudo Brent retrocedía a u$s98,53 dólares por barril y el WTI a u$s93,59 dólares, mientras las bolsas asiáticas se encaminaban a cerrar una segunda semana consecutiva de ganancias, pese a la persistente tensión en el estrecho de Ormuz.

Ese corredor estratégico, por donde circula cerca de una quinta parte del suministro global de petróleo y gas, continúa prácticamente bloqueado. Irán restringió el paso de buques extranjeros y Estados Unidos respondió con sanciones a embarcaciones vinculadas a puertos iraníes. Analistas estiman que estas medidas podrían frenar el envío de unos 2 millones de barriles diarios hacia China, principal comprador del crudo iraní. El tráfico marítimo refleja el impacto: de más de 130 buques diarios antes del conflicto, hoy apenas se registra un flujo mínimo.

En este escenario, Francia y el Reino Unido encabezarán una reunión con unos 40 países para coordinar acciones que permitan restablecer la navegación en Ormuz cuando las condiciones lo habiliten, en un gesto dirigido también a Washington.

La situación entre Israel y el Líbano

En paralelo, Trump confirmó un entendimiento entre Israel y el Líbano para establecer una tregua de diez días que, según detalló, también abarca a Hezbollah, un actor central en la dinámica del conflicto. De acuerdo con la versión estadounidense, el acuerdo incorpora una cláusula que habilita a Israel a responder ante eventuales agresiones futuras.

Aun así, el mandatario dejó entrever ciertas dudas sobre la continuidad del esquema actual. Señaló que no está claro si será necesario extender el alto el fuego vigente y advirtió que, en ausencia de un acuerdo más amplio, los enfrentamientos podrían reanudarse. Con todo, reiteró que, por el momento, no considera imprescindible prorrogar la tregua.