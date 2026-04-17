Lo podés llevar a todos lados: el accesorio que millones quieren para su computadora + Seguir en









Este aparato llegó para facilitar la vida de muchos que sufren con un accesorio indispensable para la computadora.

Este nuevo invento llegó para quedarse y facilitará la vida de millones de personas. Freepik

Un problema que acarrean millones de usuarios de computadoras portátiles o que trabajan en espacios reducidos es el del tamaño de algunos accesorios necesarios para su funcionamiento. Por esto, un innovador invento de una pieza fundamental de la máquina llamó la atención del público rápidamente.

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El aparato ya existe, pero ninguno con este tamaño y forma. Práctico, sencillo y con un diseño elegante, le facilitará la vida a quienes sufren los problemas mencionados anteriormente, así como también a quienes salen de viaje o no tienen mucho espacio en su mochila tras guardar la PC.

NanoFlow i2 Air Livaro Tech 1 Livaro Tech El mouse ergonómico más pequeño del mundo: de qué trata este invento El NanoFlow i2 Air fue presentado como el mouse horizontal ergonómico más pequeño del mundo, con un diseño pensado específicamente para quienes necesitan portabilidad sin resignar comodidad. Mide 31 x 39 x 75 milímetros y pesa cerca de 35 gramos, un tamaño que lo ubica muy por debajo de la mayoría de los modelos convencionales y que permite llevarlo sin esfuerzo.

La principal diferencia está en su formato. En lugar de ser plano, adopta una estructura inclinada que cambia la posición de la mano y reduce la tensión en la muñeca. El agarre se reparte más sobre los dedos para evitar molestias en usos prolongados, sobre todo en contextos donde no hay un escritorio tradicional disponible.

Este dispositivo apunta a un uso flexible. Puede utilizarse en superficies chicas, como bandejas o mesas reducidas, pero también sobre la pierna o apoyos irregulares. Esa versatilidad es uno de los puntos más destacados del producto, ya que responde a una demanda concreta de millones de usuarios que trabajan o estudian y deben trasladarse constantemente.

NanoFlow i2 Air Livaro Tech Este mouse puede rendir en varios tipos de superficies. Livaro Tech Cómo funciona este dispositivo El funcionamiento del NanoFlow i2 Air se basa en un sistema de control que prioriza los movimientos de los dedos en lugar del desplazamiento completo de la mano. Esto permite manejar el cursor en espacios más reducidos y con menor necesidad de superficie, algo clave para su propuesta portátil. En términos de conectividad, el dispositivo ofrece doble opción: Bluetooth y conexión inalámbrica 2.4 GHz mediante receptor USB. Además, permite vincularse con dos equipos al mismo tiempo y alternar entre ellos, una función útil para quienes usan más de un dispositivo en simultáneo. Embed - NanoFlow i2 Air Review: The World's Lightest Travel Mouse? La batería es otro de sus puntos fuertes. Se carga a través de USB-C y una hora de carga puede ofrecer hasta 40 horas de uso. También incluye un modo de suspensión automática para ahorrar energía cuando no se está utilizando. En cuanto al uso diario, incorpora clics silenciosos por debajo de los 20 decibeles, una característica pensada para entornos compartidos. A esto se suman superficies antideslizantes y materiales fáciles de limpiar, lo que completa un diseño enfocado en la practicidad.

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