Un país de Sudamérica ya ahorra millones de dólares gracias a los autos eléctricos + Seguir en









Un informe de la Olacde revela que la región ya economiza importantes cifras por día gracias a la movilidad eléctrica en medio de la suba de combustibles.

Los autos eléctricos en Chile permiten que el país ahorre millones de dólares

La expansión de la movilidad eléctrica en Latinoamérica comienza a mostrar impactos concretos en la economía. De acuerdo con un relevamiento de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), los países de la región logran un ahorro cercano a los 3 millones de dólares diarios gracias al uso de vehículos eléctricos, en un contexto atravesado por el encarecimiento del diésel y la gasolina.

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El informe señala que un vehículo eléctrico puede ser hasta cinco veces más eficiente que uno de combustión interna, lo que se traduce en menores costos de uso. Con combustibles promediando los 1,30 dólares por litro, un conductor puede ahorrar alrededor de 2.018 dólares anuales frente a un auto tradicional.

En el transporte público, la diferencia es aún más marcada: cada colectivo eléctrico genera un ahorro de 26.000 dólares por año, cifra que podría escalar hasta 48.750 dólares si el precio de los combustibles continúa en aumento.

Chile, el país que lidera el ahorro en la región Dentro de Latinoamérica, el país que más se destaca en este proceso es Chile, que se posiciona como líder en ahorro gracias a su fuerte apuesta por la electromovilidad. Según los datos de la Olacde, el país evita gastar más de 138 millones de dólares anuales en combustible.

autos-electricos-especial Dentro de Latinoamérica, el país que más se destaca en este proceso es Chile, que se posiciona como líder en ahorro gracias a su fuerte apuesta por la electromovilidad. Este resultado se explica por una flota que ya supera los 4.000 buses eléctricos y alrededor de 12.000 autos eléctricos, consolidando una política sostenida de transición energética.

El secretario general del organismo, Andrés Rebolledo, remarcó la importancia de este cambio: “La electromovilidad ha dejado de ser una apuesta a futuro para convertirse en una herramienta de estabilidad inmediata. Cada kilómetro recorrido con electricidad protege el capital regional y fortalece la resiliencia económica frente a choques externos”. A pesar de los avances, la región todavía enfrenta desafíos como la infraestructura de carga, los costos iniciales y las grandes distancias. Sin embargo, la Olacde proyecta que hacia 2050 la movilidad eléctrica podría representar el 20% de la reducción de emisiones necesaria para alcanzar la neutralidad de carbono.