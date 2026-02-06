Estadios inteligentes: la tecnología que reduce costos energéticos y transforma la infraestructura deportiva

La digitalización de la infraestructura deportiva avanza a nivel global y abre nuevas oportunidades para reducir el consumo eléctrico y mejorar la sustentabilidad.

La automatización y digitalización de los estadios deportivos avanza con fuerza a nivel global, impulsada por la necesidad de reducir costos operativos, mejorar la eficiencia energética y cumplir con estándares ambientales cada vez más exigentes. En este contexto, la tecnológica desarrolla soluciones que permiten transformar los estadios tradicionales en edificios inteligentes, capaces de optimizar el uso de la energía y mejorar su funcionamiento integral.

El concepto de “Smart Stadium” —o estadio inteligente— gana terreno entre clubes, operadores e inversores, que buscan convertir estos espacios en infraestructuras tecnológicas avanzadas, capaces de operar de forma eficiente más allá de los eventos deportivos o espectáculos. La clave de este modelo es la integración de todos los sistemas eléctricos en una red unificada que permita automatizar y optimizar su funcionamiento.

Según estimaciones de Deloitte Insights, el mercado global de estadios inteligentes superó los u$s8.000 millones en 2024 y podría alcanzar más de u$s38.000 millones en 2033, impulsado por la modernización de la infraestructura deportiva y la creciente demanda de soluciones sustentables.

El principal cambio que introduce este modelo es la capacidad de gestionar de manera centralizada sistemas clave como la iluminación, la climatización, la seguridad y el consumo eléctrico. Esto permite reducir el uso innecesario de energía y mejorar la eficiencia operativa.

Las soluciones desarrolladas por ABB se basan en sistemas de automatización que conectan todos los componentes eléctricos del estadio a través de una plataforma digital común. Esto permite monitorear el consumo en tiempo real y ajustar automáticamente el funcionamiento de cada sistema según las necesidades específicas.

Por ejemplo, los algoritmos de gestión energética pueden evaluar variables como:

la hora del día,

la cantidad de luz natural disponible,

la demanda eléctrica del estadio,

y la cantidad de personas presentes en las instalaciones.

En función de estos datos, el sistema ajusta automáticamente el uso de iluminación, climatización y otros equipos para minimizar el consumo energético sin afectar la operación.

Este aspecto es clave si se considera que un estadio profesional puede consumir entre 5 y 10 megavatios (MW) de electricidad durante un evento, un nivel equivalente al consumo de aproximadamente 5.000 hogares.

De espacios deportivos a centros tecnológicos multifunción

El avance de estas tecnologías refleja una transformación más profunda en el rol de los estadios. Estas infraestructuras dejaron de ser utilizadas únicamente durante eventos deportivos y pasaron a funcionar como centros multifunción que operan durante gran parte del año.

Esta mayor utilización incrementa los costos operativos, pero también genera oportunidades para optimizar la eficiencia mediante el uso de tecnología inteligente.

Además del ahorro energético, estos sistemas permiten:

mejorar la seguridad mediante monitoreo automatizado,

optimizar el mantenimiento preventivo,

reducir fallas eléctricas,

y mejorar la experiencia de los espectadores.

Los estadios que ya incorporaron tecnología inteligente

La adopción de soluciones de automatización ya se observa en estadios de Europa y América Latina, donde la modernización de la infraestructura eléctrica permitió mejorar la eficiencia energética y reducir costos operativos.

Uno de los casos más destacados es el estadio El Sadar, en Pamplona, España, que fue completamente modernizado entre 2019 y 2021. La renovación incluyó nuevos sistemas eléctricos, tableros de distribución y soluciones de protección que mejoraron la confiabilidad y eficiencia de la instalación.

Otro ejemplo es el Generali Arena, en Austria, donde todos los sistemas del estadio —incluyendo iluminación, ventilación y climatización— fueron integrados en una red automatizada que permite optimizar el consumo energético.

En Noruega, el Skagerak Arena incorporó 5.700 metros cuadrados de paneles solares, que generan energía renovable y permiten reducir la dependencia de la red eléctrica convencional.

También en Suiza, el Tissot Arena cuenta con una planta solar instalada en su cubierta que produce energía suficiente para abastecer a unos 500 hogares.

En América Latina, ABB participó en el desarrollo de infraestructura eléctrica para instalaciones deportivas en Río de Janeiro, incluyendo el complejo deportivo Deodoro y el estadio Maracaná.

Una tendencia que crecerá con nuevas inversiones en infraestructura deportiva

El desarrollo de estadios inteligentes forma parte de una tendencia global más amplia vinculada a la modernización de la infraestructura deportiva. Según Deloitte, más de 300 estadios en el mundo iniciarán procesos de renovación o construcción, con una fuerte concentración en América del Norte y Europa.

Estas inversiones no solo buscan mejorar la experiencia de los espectadores, sino también reducir los costos operativos y el impacto ambiental.

La eficiencia energética se convirtió en un factor clave en la planificación de nuevas infraestructuras, especialmente en un contexto donde el costo de la energía representa uno de los principales gastos operativos para este tipo de instalaciones.

El impacto potencial en Argentina y la región

Aunque el desarrollo de estadios inteligentes en Argentina aún es incipiente, la tendencia global podría acelerar inversiones en modernización tecnológica en los próximos años, especialmente en estadios utilizados para competencias internacionales o grandes eventos.

La incorporación de sistemas de automatización energética no solo permitiría reducir costos operativos para clubes y operadores, sino también mejorar la sustentabilidad de las instalaciones, un aspecto cada vez más valorado por inversores, patrocinadores y organismos reguladores.

En un contexto donde la eficiencia energética y la reducción de costos se vuelven prioridades estratégicas, la digitalización de la infraestructura deportiva aparece como una de las principales transformaciones del sector.