Este thriller protagonizado por Dove Cameron está por llegar a Prime Video y no vas a poder evitar maratonearlo

Esta ficción intensa promete una tensión constante desde el principio hasta el final, con misterio, giros oscuros y una historia llena de secretos.

Dove Cameron y Avan Jogia protagonizan este thriller psicológico. Gentileza - FandomWire

Prime Video está por sumar a su catálogo una serie de suspenso psicológico protagonizada por Dove Cameron y Avan Jogia. La nueva propuesta contará con 8 capítulos, que seguirán una trama intrigante que no te va a dejar moverte del sillón hasta el último episodio.

La producción cuenta con una narración fragmentada envuelta en un clima inquietante que adapta la famosa novela de Catherine Ryan Howard. El relato busca mostrar la parte incómoda del vínculo amoroso, el encierro y las decisiones que pueden cambiarlo todo en poco tiempo.

56 Días Gentileza - IMDb ¿De qué se trata "56 días"? Todo empieza con un encuentro casual entre dos desconocidos durante un día de compras. A partir de ese cruce, se genera una conexión muy intensa que les genera una dependencia emocional. A partir de esto, Oliver y Ciara deciden empezar a convivir tras pocas semanas de conocerse.

Casi dos meses después de aquel primer contacto, la trama se pone turbia. La policía ingresa al departamento de Oliver y encuentra un cuerpo sin identidad, con signos de violencia y una escena confusa. Desde ahí, los tiempos y perspectivas se mezclan constantemente.

Cada episodio aporta pistas nuevas que cambian lo que creés del caso. La serie no se centra sólo en el crimen, sino también en la intimidad de la pareja y su situación emocional.

Tráiler de "56 días" El tráiler de la serie se puede ver acá: Embed - 56 Días - Trailer Oficial | Prime Video Reparto de "56 días" La serie cuenta con un elenco estelar compuesto por: Dove Cameron como Ciara Wyse

Avan Jogia como Oliver Kennedy

Karla Souza como Lee Reardon

Dorian Missick como Karl Connolly

Megan Peta Hill como Shyla

Patch Darragh como Dan Troxler

Alfredo Narciso como Elliot Berhane La historia se desarrolla en ocho episodios y llega el 18 de febrero al servicio de streaming.