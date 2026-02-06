Minerales críticos, inversiones y prioridad comercial: qué firmó la Argentina con EEUU en materia energética

El pacto bilateral y el nuevo acuerdo sobre minerales críticos posicionan al país como proveedor clave de recursos energéticos, con financiamiento, precios de referencia y proyectos prioritarios.

El acuerdo podría acelerar el desarrollo de sectores clave como el litio, el cobre y el gas, que concentran gran parte del interés de los inversores internacionales.

La relación entre el gobierno de Javier Milei y el estadounidense Donald Trump sigue sumando gestos mutuos de un vínculo extremo, en el que el frente comercial y financiero tienen especial protagonismo. Luego de la ayuda del Tesoro de EEUU a la Argentina, con un desembolso de u$s20.000 millones, y los múltiples respaldos, ahora llegaron los acuerdo comercial y de cooperación mutua que abarcan, entre otros, a cuestiones en materia energética y minera.

La gestión libertaria rubricó esta semana primero una asociación estratégica por tierras raras y minerales críticos , en el marco de una avanzada de EEUU contra el poderío de China que sigue desplegando tentáculos hacia todos los entramados industriales y comerciales, amenazando la hegemonía global de los encargados de emitir dólares. La segunda estocada llegó con el acuerdo comercial que se difundió en la tarde de ayer.

El entendimiento incluye el acceso a financiamiento, el desarrollo de proyectos prioritarios y la creación de una cadena de suministro preferencial de minerales críticos como litio y cobre, en un contexto global marcado por la creciente demanda de recursos estratégicos para la transición energética. Textualmente, el comunicado dice: "Garantizar la equidad en el manejo de minerales críticos: Argentina cuenta con importantes recursos minerales críticos. Los compromisos del Marco garantizarán que las normas en este sector sean justas para las empresas estadounidenses". El foco estará puesto especialmente en litio y cobre.

Uno de los puntos más destacados del documento es el compromiso argentino de "priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversión" para cobre, litio y otros minerales críticos, por encima de "economías o empresas que manipulan el mercado". Aunque el texto no menciona nombres, la referencia apunta claramente a China, principal competidor de EEUU en la región.

La priorización incluye no solo el mineral crudo, sino también productos procesados y terminados, lo que sugiere un interés estadounidense en toda la cadena de valor. Las empresas estadounidenses recibirán un trato "no menos favorable" que los inversores argentinos, según estándares internacionales.

Para facilitar estos proyectos, Washington se compromete a movilizar financiamiento a través del EXIM Bank y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC), en colaboración con el sector privado.

Argentina se compromete a agilizar las solicitudes de proyectos mineros estadounidenses a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el programa de beneficios fiscales y aduaneros impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Además, el gobierno nacional trabajará con las provincias para facilitar estas inversiones, según establece el texto.

Argentina y EEUU financiarán proyectos mineros y establecerán precios de referencia

En paralelo, ambos países firmaron un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, que establece una asociación estratégica para garantizar el suministro seguro y competitivo de estos recursos.

El acuerdo prevé que los gobiernos y el sector privado movilicen financiamiento mediante subvenciones, préstamos, garantías e inversiones de capital para impulsar proyectos mineros en Argentina.

Además, ambos países se comprometieron a identificar proyectos prioritarios en un plazo de seis meses y facilitar su financiamiento, lo que podría acelerar inversiones en litio, cobre y otros minerales estratégicos.

Uno de los aspectos más relevantes es la creación de mercados con precios de referencia, diseñados para proteger las inversiones frente a la volatilidad internacional y garantizar condiciones de rentabilidad más estables.

Este esquema busca brindar previsibilidad a largo plazo, un factor clave para el desarrollo de proyectos que requieren inversiones multimillonarias.

tierras-raras

El litio argentino, clave para el abastecimiento energético de Estados Unidos

Argentina ocupa una posición estratégica en el mercado global del litio. Actualmente, es el quinto productor mundial y aporta cerca del 30% de las importaciones de este mineral en Estados Unidos.

El litio es un recurso clave para la producción de baterías utilizadas en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y tecnologías renovables.

El acuerdo establece que Argentina priorizará a Estados Unidos como socio comercial e inversor en minerales críticos, incluyendo litio y cobre, lo que podría fortalecer el flujo de exportaciones hacia ese país.

Además, el Gobierno se comprometió a trabajar junto a las provincias para facilitar el desarrollo de proyectos mineros y acelerar inversiones bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales y regulatorios.

Buscan crear una zona comercial preferencial de minerales críticos

Los acuerdos firmados forman parte de una estrategia global liderada por Estados Unidos para crear una zona comercial preferencial de minerales críticos junto a países aliados.

Este esquema permitiría garantizar el acceso a estos recursos mediante acuerdos comerciales con precios mínimos de referencia y condiciones preferenciales para los países participantes.

El objetivo es fortalecer la cadena de suministro y reducir la dependencia de mercados dominados por otros actores globales, en particular China.

La iniciativa incluye acuerdos bilaterales con Argentina y otros países, así como un acuerdo tripartito con la Unión Europea y Japón, que busca avanzar hacia un tratado comercial plurilateral.

Este nuevo bloque podría redefinir el comercio global de minerales críticos y posicionar a Argentina como un proveedor estratégico en el mercado internacional.

Impacto en el desarrollo energético y minero argentino

Argentina posee una de las mayores reservas de shale gas del mundo en Vaca Muerta, además de importantes recursos de litio en el norte y proyectos de cobre en etapa de desarrollo.

El acceso a financiamiento internacional, tecnología y mercados preferenciales podría impulsar la producción y exportación de estos recursos.

Esto permitiría aumentar el ingreso de divisas, mejorar la balanza energética y consolidar al país como un actor relevante en el suministro global de minerales críticos y energía.