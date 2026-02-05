Los puntos más importantes del acuerdo comercial con EEUU + Seguir en









La comitiva argentina se reunió en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, que firmó el acuerdo junto a Quirno.

El canciller Pablo Quirno anunció la firma del acuerdo comercial e inversión recíproco entre EEUU y la Argentina, que busca "promover un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación", según anunció en noviembre la Casa Blanca en un comunicado. Ahora pasará a un nuevo proceso para su entrada en vigor.

La comitiva argentina se reunió en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, funcionario de la administración de Donald Trump que firmó junto a Quirno el acuerdo de comercio exterior, que implica una amplia alianza estratégica con EEUU.

De la reunión participaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, y el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti.

La Argentina será próspera! pic.twitter.com/TSXaFCzwnu — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026 Los principales puntos del acuerdo son los siguientes: 1) Aranceles: Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y una amplia gama de productos agrícolas. Como contraparte, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Asimismo, dijeron desde la potencia norteamericana, "los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res".

2) Eliminación de barreras no arancelarias: EEUU aseguró que Argentina seguirá eliminando barreras no arancelarias, se comprometió a no exigir formalidades consulares para las importaciones y eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los productos norteamericanos.

3) Acceso a los mercados agrícolas: Argentina abrió su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se comprometió a permitir el acceso al mercado de las aves de corral en el plazo de un año y no restringirá el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes. En paralelo, simplificará los procesos de registro de productos para la carne de res, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses. 4) Inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja. 5) Se acordó respetar normas ambientales en el sector forestal, el comercio de minerales críticos y la pesca. 6) Prohibición de las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles. 7) Evitar distorsiones de empresas estatales y subvenciones industriales que afecten el comercio bilateral 8) Comercio digital: Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses.