Europa se prepara para una "larga perturbación" de los mercados energéticos + Seguir en









La fuerte dependencia de Europa del combustible importado significa que el continente está muy expuesto al impacto del conflicto de Medio Oriente en los precios mundiales de la energía.

La UE recomienda adoptar medidas para reducir el consumo de combustible. Depositphotos

Los gobiernos de la Unión Europea deberían prepararse para una "larga perturbación" de los mercados energéticos como consecuencia de la guerra en Irán, según ha comunicado el responsable de Energía del bloque a los ministros de los distintos países antes de una reunión de emergencia que se celebrará el martes.

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En una carta dirigida a los ministros de Energía, fechada el 30 de marzo y a la que ha tenido acceso Reuters, el comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen, dijo que se "animaba a los gobiernos a hacer los preparativos oportunos en previsión de una posible perturbación prolongada".

La fuerte dependencia de Europa del combustible importado significa que el continente está muy expuesto al impacto del conflicto de Medio Oriente en los precios mundiales de la energía. Los precios del gas en Europa se han disparado más de un 70% desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El suministro de crudo y gas natural del bloque no se ha visto afectado directamente por el cierre de la ruta marítima clave del estrecho de Ormuz, ya que Europa importa la mayor parte de esas fuentes de energía de proveedores fuera de Medio Oriente.

Sin embargo, Jorgensen dijo que Bruselas estaba especialmente preocupada a corto plazo por el suministro europeo de productos petrolíferos refinados, como el combustible para aviones y el diésel.

Los gobiernos deberían evitar adoptar medidas que aumenten el consumo de combustible, limiten el comercio de productos petrolíferos o desincentiven la producción en las refinerías europeas que gestionan estos productos, según la carta. "Se anima a los Estados miembros a aplazar cualquier mantenimiento de refinerías que no sea de emergencia", añadía la carta. Por Kate Abnett, de agencia Reuters

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