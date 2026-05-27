Wall Street opera con volatilidad y el petróleo retrocede ante la expectativa de una tregua en Medio Oriente + Agregar ámbito en









El mercado se mantiene en alerta mientras continúan las negociaciones en Medio Oriente. Sin embargo, el rally alcista producto del furor por la IA compensa parcialmente esa incertidumbre.

Wall Street sube ante la tregua en Medio Oriente y el furor por la IA. Robb Miller

Los principales índices de Wall Street operan con una leve alza este miércoles, extendiendo las subas de la rueda anterior. El optimismo en torno a la inteligencia artificial, la baja de los precios del petróleo y la disminución de los rendimientos de los bonos soberanos, generan un clima cada vez más alcista. Mientras, los mercados buscan señales de si se extendería la frágil tregua entre EEUU e Irán.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El gobierno iraní declaró el martes que los ataques estadounidenses cerca de la zona en disputa representaban una "grave violación" del alto el fuego vigente desde hace casi siete semanas. En respuesta, EEUU afirmó que sus ataques eran de carácter defensivo.

El sentimiento del mercado se mantiene vulnerable mientras continúan las negociaciones, con el objetivo de lograr una resolución definitiva del conflicto de tres meses que sacudió a los mercados energéticos. Los inversores también están atentos a los comentarios de los bancos centrales sobre cómo la crisis está afectando las perspectivas de inflación y tipos de interés.

El crudo Brent cae 2,8% hasta u$s93,93 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 3,7%, hasta los u$s90,47 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años bajan 0,29% hasta 4,482, aflojando la tensión en el mercado de bonos soberanos.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Wall Street: la IA impulsa las acciones a pesar de la crisis en Medio Oriente. Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,02%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,11%, luego de haber tocado una nueva marca. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,48% al alza. Las acciones con mayores subas son MGM (+9%), Enphase (+7%) y United Airlines Holdings (+6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Boston Scientific (-12%), Qualcomm (-8%) y Bkaer Hughes (-6%). En Europa, el Euro Stoxx sube 0,19%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,03% y el CAC francés aumenta 0,50%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,06%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,61%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,25% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,11%.

Depositphotos