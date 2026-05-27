La producción petrolera argentina marcó un récord histórico impulsada por Vaca Muerta

Ya son casi 900.000 los barriles diarios que se producen en el país. Vaca Muerta es la mayor zona productora. Así se alcanzó un nuevo récord petrolero.

El crecimiento del shale oil convirtió a Vaca Muerta en el principal motor energético y exportador del país. La formación ya concentra buena parte de las nuevas inversiones petroleras y aparece como uno de los sectores con mayor potencial para generar divisas, empleo y crecimiento económico.

La producción de petróleo de Argentina alcanzó en abril un nuevo récord histórico gracias al crecimiento del shale oil de Vaca Muerta , consolidando el cambio estructural que atraviesa el sector energético nacional.

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Según los datos oficiales de la Secretaría de Energía, el país produjo en abril un promedio de 891.704 barriles diarios, el mayor volumen registrado en más de un siglo de actividad petrolera.

El nuevo récord refleja el fuerte crecimiento de la producción no convencional en Neuquén, que ya explica más de dos tercios de todo el petróleo argentino.

El principal motor del récord volvió a ser Vaca Muerta. Durante abril, la formación no convencional alcanzó por primera vez una producción de 616.400 barriles diarios. Eso representa prácticamente siete de cada diez barriles producidos en Argentina.

De ese total, unos 608.000 barriles diarios provinieron de Neuquén, mientras que otros 18.400 barriles correspondieron a desarrollos shale ubicados en Río Negro.

Coirón Amargo Sur Este Vaca Muerta PAE El principal motor del récord volvió a ser Vaca Muerta. Durante abril, la formación no convencional alcanzó por primera vez una producción de 616.400 barriles diarios.

La magnitud del crecimiento ya permite que Vaca Muerta cubra por sí sola toda la demanda interna de petróleo de Argentina y deje además un importante saldo exportable.

Actualmente, las refinerías locales procesan alrededor de 500.000 barriles diarios, por lo que casi la mitad de la producción nacional ya se destina a exportaciones.

Neuquén concentra más del 70% de la producción nacional

El crecimiento de Vaca Muerta también consolidó a Neuquén como el epicentro petrolero de Argentina. En abril, la producción total de la provincia alcanzó los 628.924 barriles diarios, con una suba intermensual del 3,13% y un crecimiento interanual del 36%.

Según los registros oficiales, más del 97% de la producción neuquina ya corresponde a petróleo no convencional, incluyendo shale y tight oil.

petroleo argentina vaca muerta La magnitud del crecimiento ya permite que Vaca Muerta cubra por sí sola toda la demanda interna de petróleo de Argentina y deje además un importante saldo exportable. Depositphotos

La producción convencional de Neuquén quedó reducida a apenas 18.000 barriles diarios, reflejando el cambio de matriz productiva que atraviesa la provincia.

El shale compensa la caída del convencional

Mientras la producción convencional continúa mostrando caídas naturales en campos maduros, el crecimiento del shale oil no solo logra compensar ese declino sino que además impulsa nuevos máximos históricos.

En algunas cuencas tradicionales, la producción convencional registra retrocesos de hasta el 9%.

Sin embargo, el ritmo de expansión de Vaca Muerta permitió sostener el crecimiento total del país y acelerar las exportaciones energéticas.

El avance del shale también comenzó a modificar el perfil exportador argentino y el ingreso de divisas del sector energético.

El próximo salto: exportaciones y puertos

El récord de producción llega además en la previa de un nuevo salto de infraestructura para el sector. En los próximos meses comenzará a operar el puerto petrolero de Río Negro, una de las obras clave para ampliar la capacidad exportadora de Vaca Muerta.

El proyecto permitirá incrementar los despachos de crudo hacia mercados internacionales y acompañar el crecimiento previsto de la producción durante los próximos años.

Las compañías del sector vienen acelerando inversiones en perforación, transporte y exportación ante la expectativa de que Argentina continúe incrementando su producción no convencional.

Vaca Muerta consolida el cambio energético argentino

El crecimiento del shale oil convirtió a Vaca Muerta en el principal motor energético y exportador del país. La formación ya concentra buena parte de las nuevas inversiones petroleras y aparece como uno de los sectores con mayor potencial para generar divisas, empleo y crecimiento económico.

En paralelo, el incremento de la producción comenzó a reducir la dependencia energética externa y consolidó un fuerte superávit comercial energético para Argentina.