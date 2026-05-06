Arranca la Expo San Juan Minera 2026: cobre, exportaciones récord y peso político en el centro de la escena

Con unos 15.000 acreditados y la capacidad hotelera prácticamente colmada, el evento refleja el momento de expectativa que atraviesa la minería argentina.

Expo San Juan Minera 2026. Durante tres días, la provincia se convertirá en el epicentro donde confluyen inversiones, decisiones estratégicas y debates clave sobre el futuro de la minería.

San Juan vuelve a posicionarse en el centro de la agenda minera con el inicio de la Expo San Juan Minera 2026 , el principal encuentro del sector en la Argentina, que se desarrollará de l 6 al 8 de mayo con una agenda atravesada por tres ejes clave: el auge del cobre, el creciente peso político de la actividad y un nuevo escenario de exportaciones récord que redefine el rol del sector en la economía.

Organizada por Panorama Minero , la exposición llega con cifras que confirman su consolidación: más de 18.000 m² de superficie, más de 500 empresas, 422 expositores y delegaciones de más de 20 países. Con unos 15.000 acreditados y la capacidad hotelera prácticamente colmada, el evento refleja el momento de expectativa que atraviesa la minería argentina. Se esperan más de 60.000 visitantes en los tres días de exposición.

La actividad tendrá lugar en el Estadio del Bicentenario , mientras que el Velódromo Vicente Chancay concentrará las conferencias estratégicas. Allí se desplegará una plataforma que combinará exhibición industrial, rondas de negocios, presentaciones técnicas y espacios de networking de alto nivel. Acá de puede ver la agenda completa.

Exportaciones récord y cambio de paradigma

El contexto en el que arranca la Expo no es menor. Según un informe de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros en base a datos oficiales, la minería argentina cerró 2025 con exportaciones por u$s6.056 millones, el nivel más alto de su historia. El salto del 30% interanual no solo marca una recuperación, sino un cambio de ritmo respecto a la meseta que había caracterizado al sector durante casi una década.

Hoy, la minería explica el 7% de las exportaciones totales del país, consolidándose como uno de los principales generadores de divisas genuinas. Y la proyección para 2026 -en torno a los u$s9.000 millones- anticipa un crecimiento aún más acelerado, impulsado por nuevos proyectos de litio y, especialmente, por el potencial del cobre.

Este escenario es el telón de fondo sobre el que se monta la agenda de la Expo, donde la discusión ya no gira únicamente en torno a la estabilidad del sector, sino a su capacidad de escalar y convertirse en un pilar estructural de la economía argentina.

El cobre toma el protagonismo en la jornada inaugural

El primer día tendrá como eje central el bloque “Argentina Cobre – Sessions”, que se desarrollará entre las 13:30 y las 18:00 en el Velódromo. La jornada comenzará con un Welcome Brunch & Networking, orientado a generar vínculos entre ejecutivos, funcionarios y actores clave de la industria.

La apertura institucional estará a cargo del ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, quien presentará el estado de situación del sector, el posicionamiento de la provincia en el mapa cuprífero y su articulación con la agenda nacional. La conducción estará en manos del periodista Daniel Tejada.

Luego, el foco se trasladará a la Zona Franca de Jáchal, con la exposición del ministro de Producción Gustavo Fernández y el secretario Alfredo Aciar, quienes detallarán las ventajas fiscales y logísticas del esquema y su impacto en la competitividad minera.

Radiografía productiva: provincias, litio y dependencia exportadora

Los datos sectoriales también reflejan un fuerte impacto territorial. Provincias como Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Catamarca presentan niveles de dependencia extrema de la minería en su matriz exportadora, con participaciones que superan el 80% en algunos casos.

San Juan, en particular, muestra una recuperación significativa, con exportaciones que alcanzaron los u$s1.758 millones, consolidando su perfil como uno de los polos productivos más relevantes del país. En paralelo, el norte argentino experimenta un boom impulsado por el litio: en Salta, por ejemplo, las exportaciones más que se duplicaron en cuatro años.

Este mapa productivo, con regiones altamente especializadas, es clave para entender por qué la Expo San Juan Minera se convierte en un punto de encuentro estratégico no solo para empresas, sino también para gobiernos provinciales y actores políticos.

La agenda del primer día continuará con el panel sobre la nueva conducción de la Cámara Minera de San Juan, con la participación de José Morea y Marcelo Álvarez, quienes presentarán los ejes sectoriales y la visión del ecosistema productivo.

El bloque más relevante llegará con el panel sobre proyectos en definición y financiamiento, que reunirá a referentes del sector público, privado y financiero, entre ellos Michael Meding. Allí se debatirán las condiciones necesarias para avanzar con nuevas inversiones y consolidar un entorno competitivo.

El desafío estructural: precios vs. producción

Sin embargo, el récord de divisas esconde un desafío estructural: la divergencia entre los precios de mercado y los volúmenes de extracción. Mientras que el valor exportado de oro y plata creció con fuerza en el último año, su producción física continúa en declive, con caídas acumuladas significativas desde 2018.

Esta brecha confirma que el sector aún depende en gran medida del contexto internacional de precios altos para sostener sus ingresos, en un escenario marcado por el agotamiento de yacimientos maduros y la falta de nuevos proyectos en producción.

La contracara es el litio, que se consolida como el único segmento con crecimiento real y sostenido: su producción se disparó en los últimos años, marcando un cambio de etapa en la minería argentina y anticipando una diversificación de la matriz productiva.

El efecto multiplicador: empleo y proveedores

Más allá de las exportaciones, el impacto de la minería se extiende a toda la economía. Un solo proyecto puede involucrar hasta 800 empresas proveedoras durante su construcción y mantener una base de más de 500 durante décadas de operación.

Esta red de valor transforma a la actividad en un motor industrial, generando contratos de largo plazo y previsibilidad para pymes en múltiples sectores, desde logística hasta tecnología.

En términos laborales, el sector proyecta alcanzar los 116.100 empleos en 2026, con niveles de informalidad mínimos y salarios que duplican ampliamente el promedio del sector privado. Se trata de uno de los segmentos más dinámicos en generación de empleo de calidad en la economía argentina.

RIGI y el salto de escala pendiente

El horizonte de la minería argentina está fuertemente ligado al desarrollo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que concentra promesas por más de u$s42.000 millones en 13 proyectos estratégicos.

Hasta el momento, se aprobaron desarrollos por unos u$s7.948 millones, pero el verdadero cambio de escala está en los proyectos que aún esperan luz verde, especialmente en cobre. En San Juan, iniciativas como Vicuña (u$s18.104 millones) y El Pachón (u$s9.500 millones) aparecen como apuestas de clase mundial, mientras que en Catamarca el proyecto MARA (u$s3.500 millones) completa el mapa de inversiones estratégicas.

Este pipeline de proyectos, impulsado por grandes compañías internacionales, es uno de los temas centrales que atraviesan la Expo y que se debatirá en los paneles técnicos y políticos.

Empresas, estrategia y visión de largo plazo

La agenda continuará con presentaciones clave, como la de Ron Hochstein (Vicuña Corp.), quien expondrá sobre el desarrollo de un distrito cuprífero de escala, y la de Martín Pérez de Solay (Glencore), que analizará la estrategia de crecimiento de la compañía en el país.

El cierre estará a cargo de Michael Meding (Los Azules), en un mano a mano donde se abordará el rol de la Argentina en el mercado global del cobre.

La jornada inaugural incluirá además actividades destacadas como La Noche de los Cascos, impulsada por Héctor Laplace, que pondrá en valor el rol de los trabajadores mineros.

También se realizará el Cóctel de Inauguración, un espacio exclusivo para autoridades y ejecutivos, y el simbólico “Ring the Bell” junto al Toronto Stock Exchange, reforzando el vínculo con los mercados internacionales.

El peso político: Karina Milei y la agenda federal

El segundo día estará marcado por la Mesa Federal Minera, con la participación de gobernadores, funcionarios y dirigentes nacionales. La presencia de Karina Milei refuerza el interés del Gobierno en el sector como motor de desarrollo.

Para el jueves se espera que se designe un coordinador general de la Mesa Federal Minera.

El objetivo será avanzar en una agenda común que mejore las condiciones para la inversión y fortalezca la articulación entre Nación, provincias e industria.

San Juan, epicentro de una nueva etapa minera

Con exportaciones en alza, una cartera de proyectos en expansión y un creciente respaldo político, la Expo San Juan Minera 2026 arranca en un momento bisagra para la industria.

“San Juan vuelve a posicionarse como uno de los grandes centros de la minería en América Latina, con una expo que reúne a toda la industria y marca la agenda del sector”, afirmó el gobernador Orrego en declaraciones radiales, en la previa del encuentro que este año promete cifras récord de convocatoria.

La expectativa alrededor del evento también se refleja en el movimiento económico que genera en la provincia. Desde el sector turístico reconocen que la demanda hotelera se disparó durante los últimos días y que prácticamente ya no quedan plazas disponibles en la ciudad y alrededores. Lo mismo sucede con los vuelos hacia San Juan, que registran una ocupación casi total en las fechas de la exposición.

San Juan, además, se consolidó como el principal polo de inversión minera de la Argentina. En los últimos dos años concentró el 54% de los anuncios de inversión minera previstos para el país, con proyectos por más de u$s33.000 millones sobre un total nacional estimado en 61.500 millones. Entre ellos sobresale Vicuña, considerado el mayor anuncio de inversión minera de la historia argentina, con la expectativa de convertirse en una de las cinco minas de cobre más grandes del mundo.

Además de los paneles técnicos y conferencias, la Expo San Juan Minera incluirá rondas de negocios, reuniones entre compañías operadoras y proveedores, espacios de networking y actividades vinculadas al financiamiento internacional de proyectos mineros.

Con el cobre como protagonista y el RIGI como catalizador, la minería argentina busca dar el salto definitivo hacia una nueva escala productiva.