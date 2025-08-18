Si tenés dudas comunicate

18 de agosto 2025 - 12:55

Glencore presentó dos RIGI de minería de cobre por más de u$s13.000 millones

Según informó el ministro Luis Caputo, uno es para el proyecto Pachón en San Juan y otro para Minera Agua Rica (MARA), en Catamarca.

El Proyecto Integrado MARA Agua Rica- Alumbrera.

Glencore presentó ante el Ministerio de Economía dos solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para dos proyectos de cobre por más de u$s13.000 millones.

Según informó el ministro Luis Caputo, uno es para el proyecto Pachón en San Juan y otro para Minera Agua Rica (MARA), en Catamarca.

"Estos proyectos implican una inversión conjunta de USD13.300 millones. Con esto, ya se presentaron al RIGI 20 proyectos en distintos sectores industriales por más de USD33.600 millones!", afirmó Caputo.

