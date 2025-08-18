Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 18 de agosto







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas cayeron u$s146 millones.

El dólar oficial cotizó en $1.271,87 para la compra y a $1.314,24 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete operó a $1.275 para la compra y $1.315 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.340, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas del BCRA arrancaron la semana con una baja de u$s146 millones, la más importante desde el 7 de agosto, y finalizaron en torno a los u$s41.761 millones. Fuentes del organismo internacional informaron que unos u$s25 millones, aunque de los u$s121 millones restantes no otorgaron detalles.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 18 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.293, $7 por debajo respecto del cierre previo.

Cómo cotizó el dólar futuro hoy, lunes 18 de agosto Los contratos de dólar futuro anotaron caídas en todos sus plazos este lunes. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.313,50 y que en diciembre llegará hasta los $1.496.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, lunes 18 de agosto El dólar blue se vendió a $1.340 y la brecha con el oficial se ubicó en el 3,6%. Valor del MEP hoy, lunes 18 de agosto El dólar MEP opera a $1.298,44 y el spread con el oficial se ubica en 0,4%. Valor del dólar CCL hoy, lunes 18 de agosto El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.302,57 y la brecha se posiciona en 0,7%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 18 de agosto El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.709,50. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 18 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1319,86, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 18 de agosto El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.667,9, según Binance.