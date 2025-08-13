Barrick Shandong Gold presentó un RIGI por u$s400 millones para ampliar la mina de oro Veladero

Según indicó la compañía, la inversión proyectada busca sumar 10 años más de producción, que estiman generará exportaciones por u$s3.800 millones y u$s200 millones en regalías para San Juan.

Mina de oro. La Fase 8 de ampliación de Veladero ya está en ejecución con una inversión de u$s100 millones, pero ahora se sumarían u$s400 millones adicionales del nuevo RIGI.

Barrick Mining presentó una solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por u$s400 millones para ampliar sus operaciones en la mina de oro Veladero de la provincia de San Juan.

Según indicaron fuentes de la compañía, la inversión proyectada entre 2025 y 2028 busca sumar 10 años más de producción , que estiman generará exportaciones adicionales por aproximadamente u$s3.800 millones para el país , unos u$s200 millones en regalías provinciales y el incremento de los montos a tributar en las diferentes jurisdicciones.

Tal como había anticipado Jáchal Magazine, Barrick presentó oficialmente ante el Ministerio de Economía de la Nación un proyecto vinculado a la Fase 8A de Veladero, que tiene como objetivo principal la ampliación de la planta de tratamiento de la mina, incorporando mejoras en procesos como la lixiviación.

La presentación se concretó bajo el sello empresario Barrick Shandong Gold , que surgió en 2017 tras la adquisición por parte de Shandong Gold Group, la compañía minera líder en minería subterránea de China, con base en Jinan, provincia de Shandong, del 50% de Veladero a Barrick Gold, que ahora se denominada Barrick Mining Corporation por su marcado interés en el cobre .

La mina, actualmente el principal complejo exportador de oro del país, proyecta ampliar su capacidad productiva en 1,6 millones de onzas adicionales , detalló el Pregón Minero, que confirmó la primicia. para incrementar su producción.

Actualmente, la Fase 8 ya está en ejecución con una inversión aproximada de u$s100 millones de dólares, pero la empresa encontró la forma legal de presentar un nuevo RIGI, que contempla u$s400 millones adicionales para completar el desarrollo, incluyendo los incisos A, B y C de la fase.

En total buscan invertir unos u$s500 millones para extender una década la vida útil del yacimiento, que en los próximos meses cumplirá 20 años de operación.

Por qué Barrick Gold se cambió de nombre

Como parte de la transformación, las acciones ordinarias de la compañía comenzarán a cotizar bajo el símbolo ‘B’ en la Bolsa de Nueva York (NYSE) a partir del 9 de mayo de 2025, en reemplazo del anterior ticker ‘GOLD’. En la Bolsa de Toronto (TSX), conservarán el símbolo ‘ABX’. El nuevo número CUSIP asignado será 06849F108.

Mark Bristow, presidente y CEO de la ahora Barrick Mining Corporation, explicó: “Este cambio no es solo de nombre. Barrick está construyendo una plataforma de crecimiento en cobre que complementa su liderazgo en oro. Nuestra misión es convertirnos en la empresa minera más valiosa del mundo en ambos metales”.

Con seis minas de oro Tier One y un creciente portafolio de cobre, Barrick impulsa proyectos estratégicos como la expansión de Pueblo Viejo (República Dominicana), el proyecto Fourmile en Nevada, y Reko Diq, una de las mayores combinaciones de cobre y oro del planeta, ubicada en Pakistán. En Argentina, además de operar Veladero posee proyectos en exploración de cobre, oro y plata.

Este cambio de identidad refleja una tendencia estructural del sector minero: el cobre gana protagonismo en la agenda de las grandes mineras, impulsado por la electrificación, la transición energética y la necesidad de diversificar ingresos ante los ciclos de precio del oro.

"Con esta decisión, Barrick confirma su intención de consolidarse como una compañía minera global, integrada y estratégica, lista para liderar tanto en oro como en cobre en las próximas décadas".