18 de agosto 2025 - 10:25

Donald Trump presiona a Ucrania para renunciar a Crimea y a la OTAN antes de reunirse con Zelenski

El presidente ucraniano se reúne con Trump y líderes europeos en Washington mientras crece la presión sobre Ucrania para aceptar un acuerdo de paz.

Trump se encontrará primero con Zelenski en la Oficina Oval y luego con líderes del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN. Los mandatarios europeos viajan a Estados Unidos para mostrar su respaldo a Ucrania y garantizar seguridad en cualquier acuerdo posbélico.

Zelenskiy se encontrará primero con Trump y luego con líderes europeos para tratar un acuerdo de paz con Rusia.

El presidente estadounidense indicó en Truth Social: “Zelenskiy puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando. Recuerden cómo empezó. No se recuperará lo que Obama le dio a Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y NO A LA ENTRANZA DE UCRANIA EN LA OTAN”.

Esta postura sigue a la cumbre de Trump con Vladimir Putin en Alaska, y refleja su presión para que Ucrania acepte un acuerdo favorable a Moscú. Además de los aranceles a productos brasileños como café, frutas y carne, Washington sancionó al juez que investiga a Bolsonaro y a otros magistrados del tribunal supremo, aumentando la tensión diplomática.

Zelenskiy reafirma que la guerra debe terminar con Rusia, mientras busca un alto el fuego inmediato para avanzar en las negociaciones.

El mandatario ucraniano agradeció la invitación y enfatizó: “Todos deseamos por igual poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Rusia debe poner fin a esta guerra, la guerra que inició. Y espero que nuestra fuerza compartida con Estados Unidos y nuestros amigos europeos impulse a Rusia a una paz verdadera”. Zelenski también rechazó propuestas previas de Putin, incluida la renuncia al control de parte de Donetsk, mientras busca un alto el fuego inmediato.

Ataques y situación en el terreno

Rusia mantiene ataques con misiles y drones, incluyendo bombardeos en Kharkiv que mataron a siete personas, entre ellos dos niños. Según residentes, el incendio afectó a un edificio de departamentos, donde vivían muchas familias, niños, un parque infantil, un complejo residencial.

Las fuerzas rusas avanzan lentamente aprovechando su superioridad en hombres y armamento. Putin asegura que continuará la ofensiva hasta alcanzar sus objetivos militares, mientras Europa observa de cerca la negociación que podría definir el futuro de la guerra en Ucrania.

