Donald Trump presiona a Ucrania para renunciar a Crimea y a la OTAN antes de reunirse con Zelenski

Donald Trump presionó a Ucrania para que abandone sus aspiraciones de recuperar Crimea o integrarse a la OTAN, justo antes de recibir al presidente Volodymyr Zelenski y a líderes europeos en Washington. La Casa Blanca confirmó que la reunión buscará presionar a Kiev para aceptar un acuerdo de paz con Rusia.

Trump se encontrará primero con Zelenski en la Oficina Oval y luego con líderes del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN. Los mandatarios europeos viajan a Estados Unidos para mostrar su respaldo a Ucrania y garantizar seguridad en cualquier acuerdo posbélico.

reunion trump zelenski septiembre 2024.JPG Zelenskiy se encontrará primero con Trump y luego con líderes europeos para tratar un acuerdo de paz con Rusia. El presidente estadounidense indicó en Truth Social: “Zelenskiy puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando. Recuerden cómo empezó. No se recuperará lo que Obama le dio a Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y NO A LA ENTRANZA DE UCRANIA EN LA OTAN”.

Esta postura sigue a la cumbre de Trump con Vladimir Putin en Alaska, y refleja su presión para que Ucrania acepte un acuerdo favorable a Moscú. Además de los aranceles a productos brasileños como café, frutas y carne, Washington sancionó al juez que investiga a Bolsonaro y a otros magistrados del tribunal supremo, aumentando la tensión diplomática.

putin y zelenski Zelenskiy reafirma que la guerra debe terminar con Rusia, mientras busca un alto el fuego inmediato para avanzar en las negociaciones. El mandatario ucraniano agradeció la invitación y enfatizó: “Todos deseamos por igual poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Rusia debe poner fin a esta guerra, la guerra que inició. Y espero que nuestra fuerza compartida con Estados Unidos y nuestros amigos europeos impulse a Rusia a una paz verdadera”. Zelenski también rechazó propuestas previas de Putin, incluida la renuncia al control de parte de Donetsk, mientras busca un alto el fuego inmediato.

Ataques y situación en el terreno Rusia mantiene ataques con misiles y drones, incluyendo bombardeos en Kharkiv que mataron a siete personas, entre ellos dos niños. Según residentes, el incendio afectó a un edificio de departamentos, donde vivían muchas familias, niños, un parque infantil, un complejo residencial. Las fuerzas rusas avanzan lentamente aprovechando su superioridad en hombres y armamento. Putin asegura que continuará la ofensiva hasta alcanzar sus objetivos militares, mientras Europa observa de cerca la negociación que podría definir el futuro de la guerra en Ucrania.