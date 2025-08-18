Licitación de urgencia: Caputo captó $3,8 billones y se profundiza el apretón monetario Por Carlos Lamiral







El Tesoro adjudicó casi la totalidad de lo licitado ($3,788 billones) a una tasa del 1% TNA, y el Gobierno anunció que de esta manera se "refuerza la absorción monetaria tras el aumento de encajes del BCRA".

El Tesoro adjudicó casi la totalidad de lo licitado. Mariano Fuchila

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que en la licitación se adjudicó $3,788 billones sobre un total de ofertas recibidas por $3,799 billones. En esta oportunidad el gobierno consiguió refinanciar a un costo equivalente al de un plazo fijo mayorista mas un 1%.

Quirno indicó: "Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA", anunció. Es de recordar que del último llamado, hoy se liquidaron unos $5,8 billones.

En la licitación del miércoles de la semana pasada se renovaron unos $9 billones sobre un total de $15 billones. La diferencia de $2 billones de esta jornad fue a la normas de encajes de los bancos. Al respecto, el director del Banco Central Federico Furiase señaló: "ningún peso va a la calle".

furiase El jueves el BCRA anunció una suba de encajes de 5 puntos para los depósitos a la vista en bancos del grupo A, de los Fondos Comunes, money market y las cauciones. Hasta el 28 de noviembre los encajes de los primeros aumentarán de 45% a 50%, mientras que de los segundos pasarán de 40% a 45%.

Este incremento podrá ser integrado con títulos públicos. Además, podrán integrarse 3 puntos adicionales con títulos del Tesoro adquiridos en las licitaciones especiales.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance dijo que "la licitación de hoy fue positiva si analizamos los tres principales resultados: el monto adjudicado, la tasa ofrecida y el efecto en cauciones". "Se adjudicó casi el 100% de las ofertas recibidas, es decir que hubo consenso entre los bancos y el Tesoro. La tasa ofrecida es muy razonable y en línea con lo que se esperaba", señaló Lazzati. El analista indicó que "ya se ve en el mercado secundario que las tasas de caución posteriores a la fecha de liquidación de esta licitación ya se están nivelando en torno al 40%, dato muy positivo si pensamos que llegaron a tocar 75% en estos días".

