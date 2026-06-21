Goldman Sachs recortó sus proyecciones para el petróleo mientras EEUU e Irán negocian la reapertura del estrecho de Ormuz

El banco de inversión redujo sus estimaciones para el Brent y el WTI para 2026 y 2027 luego del acuerdo anunciado por Estados Unidos e Irán. Aun así, advirtió que persisten riesgos geopolíticos que podrían volver a impulsar los precios.

Goldman Sachs revisó a la baja sus proyecciones para el mercado petrolero luego del acuerdo preliminar anunciado por Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz , una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

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La entidad considera que la normalización más rápida de los flujos de crudo desde el Golfo Pérsico permitirá acelerar la recuperación de la oferta global, reduciendo así las presiones alcistas sobre los precios internacionales del petróleo.

En ese contexto, el banco de inversión recortó su previsión para el Brent durante el cuarto trimestre de 2026 a u$s80 por barril, frente a los u$s90 que proyectaba anteriormente. Para 2027, la estimación promedio pasó de u$s80 a u$s75 por barril.

En el caso del WTI, la referencia estadounidense, Goldman Sachs ahora espera un precio promedio de u$s75 por barril para el último trimestre de 2026 y de u$s70 durante 2027.

La revisión de las proyecciones se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo provisional que permitiría restablecer el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, cuya firma formal está prevista para los próximos días.

Según Goldman Sachs, las exportaciones de petróleo de los países del Golfo podrían volver a los niveles previos al conflicto hacia fines de julio, un mes antes de lo previsto originalmente.

Los estrategas liderados por Daan Struyven estimaron que adelantar en un mes la normalización del suministro reduce el valor razonable del crudo en aproximadamente u$s10 por barril para finales de 2026 y en alrededor de u$s5 por barril para 2027.

Qué factores podrían seguir presionando al petróleo

A pesar de la mejora en las perspectivas de oferta, Goldman Sachs advirtió que el escenario sigue sujeto a una elevada incertidumbre geopolítica.

Por un lado, destacó que los flujos petroleros de la región ya se recuperaron hasta unos 11 millones de barriles diarios y que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos podrían incrementar aún más su producción si los inventarios globales continúan bajos. Además, una eventual flexibilización de las sanciones sobre Irán podría sumar nuevos barriles al mercado internacional.

Sin embargo, la entidad también señaló riesgos que podrían volver a impulsar los precios. Entre ellos, mencionó una posible reanudación de las hostilidades en Medio Oriente, nuevos ataques contra buques petroleros o retrasos en las tareas de desminado en la zona.

A eso se suma la posibilidad de que Irán intente restringir nuevamente el tránsito por el estrecho si fracasan las negociaciones nucleares más amplias con Occidente.

energia solar petroleo Goldman Sachs advirtió que el escenario sigue sujeto a una elevada incertidumbre geopolítica. Depositphotos

El escenario base de Goldman Sachs

Pese a proyectar un superávit global de petróleo de 3,2 millones de barriles diarios para 2027, Goldman Sachs considera que los precios se mantendrán relativamente firmes.

La entidad espera que el Brent se estabilice cerca de u$s75 por barril y el WTI alrededor de u$s70, niveles que considera compatibles con el equilibrio de largo plazo del mercado. Entre los factores que podrían sostener los precios, el banco mencionó la limitada capacidad de acumulación de inventarios tras las fuertes reducciones registradas durante la primera mitad del año y una creciente demanda asociada a la acumulación estratégica de reservas energéticas por parte de distintos países.

“Es probable que cierta prima de seguridad asociada al riesgo de interrupciones mantenga un piso para los precios del petróleo”, señalaron los analistas.

Aunque redujo sus proyecciones centrales, Goldman Sachs mantiene una visión cautelosa sobre la evolución del mercado energético.

En un escenario adverso, donde las interrupciones en el Estrecho de Ormuz se prolonguen durante 2027, el banco estima que el Brent podría superar los u4s130 por barril hacia fines de 2026 y promediar alrededor de u$s105 durante el año siguiente.

Por eso, la entidad considera que los riesgos para sus previsiones continúan sesgados al alza, incluso después del acuerdo anunciado entre Washington y Teherán.