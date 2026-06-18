La primera línea de colectivos 100% a GNC ya circula en Argentina y prevé sumar 150 unidades + Agregar ámbito en









La línea 109 comenzó a incorporar los primeros colectivos impulsados a gas natural. El proyecto, desarrollado por Metropol y abastecido por MetroENERGÍA, apunta a renovar completamente la flota y marca un hito para la movilidad sustentable.

La línea 109 incorporó las primeras unidades 100% a gas natural comprimido.

La transición energética en el transporte público dio un paso inédito en Argentina. La línea 109 incorporó las primeras unidades impulsadas íntegramente a gas natural comprimido (GNC) y se convirtió en la primera operación de colectivos del país que apunta a funcionar completamente con este combustible, en un plan que contempla la incorporación de 150 vehículos.

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El proyecto fue desarrollado por Metropol junto a MetroENERGÍA, empresa que quedó a cargo del abastecimiento de gas natural para toda la operación. La iniciativa comenzó con la puesta en marcha de las primeras 11 unidades, que ya prestan servicio, y prevé completar la renovación total de la flota durante los próximos meses.

Desde la compañía destacaron que el objetivo es avanzar hacia sistemas de transporte más eficientes y con menor impacto ambiental, utilizando al gas natural como una alternativa para reducir costos operativos y emisiones contaminantes.

"Este proyecto demuestra el potencial del gas natural como una alternativa eficiente, competitiva y de menor impacto ambiental para la movilidad urbana", afirmó Pablo De Cicco, gerente de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios de MetroENERGÍA. Y agregó: "Nuestro desafío es acompañar a los operadores con soluciones energéticas confiables que les permitan desarrollar sus operaciones con previsibilidad y continuidad".

Para garantizar el funcionamiento de la nueva flota, la empresa aseguró el suministro continuo de gas natural a una estación de carga exclusiva ubicada en el barrio porteño de Barracas, desde donde se abastecen las unidades que circulan en la línea 109.

Foto MetroENERGIA.jpg Metropol y MetroENERGÍA buscan renovar 150 unidades para una movilidad sustentable. Según explicaron desde MetroENERGÍA, la iniciativa abre la puerta a una mayor incorporación de combustibles alternativos en el transporte de pasajeros y podría acelerar la transformación energética tanto de las flotas urbanas como de larga distancia. "La transformación del transporte requiere alianzas estratégicas y una visión de largo plazo", sostuvo Mariano Luzuriaga, jefe de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios de la compañía. "Nuestro objetivo es impulsar soluciones que combinen competitividad, confiabilidad y sustentabilidad para acompañar la evolución del sector y las nuevas demandas de movilidad", agregó. MetroENERGÍA, integrada por MetroGAS (95%) e YPF (5%), comercializa hasta 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y desde 2025 también exporta gas a Brasil. Con este proyecto, la firma busca consolidar su estrategia de expansión en el segmento de movilidad sustentable.

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