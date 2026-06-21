La apuesta de Prime Video por Operación Triunfo para 2027

El certamen musical alcanzará así su decimoquinta edición y continuará vigente más de dos décadas después de su estreno original.

Los castings previstos para junio de 2027 marcarán el primer paso de una temporada que ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores del concurso.

Prime Video confirmó una nueva edición de Operación Triunfo para 2027 y sorprendió al mercado audiovisual con un anuncio realizado con más de un año de anticipación. La plataforma de Amazon decidió ratificar la continuidad de uno de los formatos musicales más reconocidos de España y despejó las dudas que circulaban sobre el futuro del programa.

La decisión llegó después de los resultados obtenidos por las últimas entregas emitidas en streaming, que lograron una importante respuesta de la audiencia. El anuncio tuvo lugar durante el evento Prime Video Presents , una celebración organizada por la plataforma en el marco de su décimo aniversario en España. La presentación incluyó más de veinte proyectos entre series, películas y formatos de entretenimiento que integrarán el catálogo de los próximos años.

Operación Triunfo se ubicó entre los anuncios con mayor repercusión del evento. Prime Video decidió reforzar su vínculo con el programa tras los resultados obtenidos en sus últimas temporadas. Los datos compartidos por la empresa reflejaron un incremento del 18% en las horas de visualización durante la edición más reciente.

Amazon confirmó el regreso de Operación Triunfo cuando todavía falta más de un año para el inicio de los castings. La estrategia llamó la atención debido a la anticipación con la que la plataforma comunicó la noticia. La producción comenzará su recorrido previo durante 2027 con las audiciones. Los castings arrancarán en junio y recorrerán distintas ciudades españolas en busca de nuevos talentos musicales.

La compañía también adelantó una fecha estimada para el estreno. La nueva temporada tiene previsto su lanzamiento en octubre de 2027, una etapa tradicional dentro del calendario televisivo español. Prime Video sostuvo su compromiso con el formato pese a los rumores sobre un posible regreso a la televisión abierta. Diversas versiones indicaban que el programa podía abandonar el streaming para volver a las pantallas tradicionales, aunque la plataforma ratificó su continuidad dentro de su catálogo.

La nueva edición contará nuevamente con Chenoa como conductora principal. La artista renovará su participación al frente del programa por tercera temporada consecutiva. La cantante mantiene un vínculo histórico con el certamen. Su carrera profesional comenzó tras su paso como participante en la primera edición emitida en 2001.

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De qué trata Operación Triunfo

Operación Triunfo es un concurso musical que reúne a aspirantes interesados en desarrollar una carrera artística dentro de la industria de la música. Los participantes ingresan a una academia donde reciben formación especializada y compiten por avanzar dentro del certamen.

La dinámica incluye un proceso de selección previo mediante castings realizados en diferentes puntos del país. Las audiciones permiten identificar a los concursantes que accederán a la academia. La búsqueda de nuevos talentos constituye uno de los ejes centrales del formato. Cada temporada incorpora participantes con el objetivo de convertirse en futuras figuras musicales.

Prime Video apostó por reforzar la experiencia digital del programa en sus últimas entregas. La estrategia integró contenidos complementarios y una fuerte actividad en redes sociales. La respuesta del público respaldó ese modelo de distribución. Los indicadores compartidos por la compañía mostraron un crecimiento en el consumo de contenidos relacionados con el concurso.

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Cómo fueron las ediciones anteriores de OT

Las últimas temporadas emitidas por Prime Video ofrecieron resultados positivos para la plataforma. Los registros de audiencia obtenidos en 2023 despertaron expectativas sobre la continuidad del formato dentro del ecosistema digital. La edición de 2025 repitió el buen desempeño observado anteriormente. Los datos difundidos por Amazon reflejaron un incremento del 18% en las horas de visualización y una mayor actividad en redes sociales.

El programa alcanzó algunos de sus mayores niveles de audiencia durante su presencia en la televisión tradicional. La marca conservó su relevancia dentro del entretenimiento español pese a los cambios en los hábitos de consumo audiovisual. La transición hacia el streaming permitió que el certamen encontrara una nueva audiencia.