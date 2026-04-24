Horacio Marín: "YPF está en el pico histórico de producción y en tres años se va de escala, vamos a exportar u$s30.000 millones"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía está ante un período de inversión que no se volverá a ver en el corto plazo. "Cuando hay períodos de libre mercado, la producción sube", dijo.

"En Vaca Muerta tenemos 16.500 locaciones para perforar y es una falta de respeto no focalizar en el no convencional", subrayó Horacio Marín.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía invertirá u$s150.000 millones en los próximos años para incrementar la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta y adelantó que la próximas semanas se firma la Decisión Final de Inversión (FID) con la italiana ENI y Adnoc, de Emiratos Árabes, para el proyecto Argentina GNL , que también espera por un posible cuarto socio.

"YPF está ante un período de inversión que no se volverá a ver si no es con el offshore. Cuando hay períodos de libre mercado, la producción sube", consideró durante una exposición petrolera en Neuquén.

"Vamos a tener en los próximos años períodos de mucha inversión: 150.000 millones de dólares en cuatro años, que es el nivel que invierten las compañías en el mundo, sacando a las supermajor", enfatizó Marín durante el V Simposio de Exploración y Producción de Recursos No Convencionales de SPE Argentina. Y estimó que el EBITDA se multiplicará por siete u ocho, cuando YPF llegue a pasar los 1,5 millones de barriles equivales.

"En abril del 2027 vamos a hacer una upgrade, porque prevemos hacer 2.800 pozos con la misma plaza que en 2023 se hicieron 223 y en 2025, unos 255 pozos. En 2030 vamos a ser TOP 10 de shale a nivel global, vamos a ser la única compañía integrada de petróleo del mundo, altamente tecnológica y la empresa que más exporte del país ", anticipó.

Según dijo Marín ante los expertos reunidos en el centro de convenciones Domuyo, la producción de Vaca Muerta creció 42% y hoy se refinan más de 300.000 barriles. "Con el (oleoducto) VMOS la Argentina vuelta en exportaciones. Antes producía fuertemente de cinco cuencas de hidrocarburos, y ahora produce principalmente de una", sostuvo.

Además, remarcó que desde enero del 2023 se aceleró 63% la velocidad de perforación de pozos y los costos de pozos bajaron 15%. "Vamos a hacer una actividad impresionante y nos merecemos tener costos unitarios dignos, como tienen en el resto del mundo, no se puede cazar más en el zoológico", manifestó en relación a los elevados precios que ofrecían los proveedores de YPF.

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El CEO de YPF destacó su plan 4x4. "Es un plan de tracción en las cuatros ruedas, no nos pongan una pared porque te la vamos a derribar. Hay cuatri pilares: el primero es focalizar en lo más rentable, el petróleo, y este año vamos a ir a 250.000 barriles netos, cuando yo llegué eran 95.000. Y los números del 2027 van a ser sorprendentes".

El segundo pilar del portfolio es generar valor y la gestión activa, donde se genera más valor para los accionista. "El objetivo de YPF es que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares en 2030, pero hoy ya nos da 45.000 millones de dólares, y eso se hará a través de Vaca Muerta", reiteró, y aseguró que cada presidente quiere dos períodos presidenciales de 4 años. "En los próximos 4 años esto no va a cambiar, se seguirá llamando plan 4x4 con 4 pilares".

En este segundo punto del plan incluyó la salida de los campos maduros, con el Plan Andes. "Esos campos no son para YPF, son para empresas más chicas, porque no es el foco más lógico para la compañía. En Vaca Muerta tenemos 16.500 locaciones para perforar y es una falta de respeto no focalizar en el no convencional", subrayó.

Marín también remarcó que YPF compró nuevas áreas en Vaca Muerta y "salieron" de YPF Brasil, YPF Chile y Profertil porque no eran el core del negocio "Nos concentramos en lo que sabemos hacer, producción de hidrocarburos y generación de energía, con YPF Luz", detalló.

El tercero de los puntos del plan es maximizar la eficiencia en downstrem y upstream. "Hoy la tecnología te permite avanzar mucho", recalcó, y destacó los nodos de operación Real Time Intelligence Center de Puerto Madero, La Plata y Neuquén. "Con los Real Time podemos mejorar muchísimo", expresó, y ejemplificó que por rig se toman 35 millones de datos por día, y por día reciben 2.300 millones de datos en total. "En Argentina estamos acostumbrados a aumentar la productividad por devaluación, y eso no va más", alertó.

El cuarto pilar es el proyecto Argentina GNL. "ENI declaró recientemente en Wall Street, al tocar la campana, que ese proyecto es el principal de la empresa italiana fuera del país. En este momento hay 50 ejecutivos extranjeros analizando la firma de convenios, como los de Adnoc, que están por firmar el acuerdo de definición final de inversión para Argentina LNG", detalló.

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El presidente de YPF recordó las declaraciones de Claudio Descalzi, el CEO de ENI, que estuvo en la Bolsa de Nueva York y dio una entrevista al Financial Time. Descalzi destacó el proyecto de Argentina LNG, en el que su empresa se asoció con YPF y XRG, brazo de inversiones energéticas internacionales de Adnoc, la Compañía Petrolera Nacional de Abu Dhabi, el más rico de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La confirmación del avance de Argentina LNG por parte de ENI se dio en dos instancias clave: primero, el 4 de marzo, con su inclusión en un informe presentado ante la SEC; y luego, el 19 de marzo, en la actualización estratégica 2026-2030 de la compañía. En ambos casos, el proyecto aparece como una de las decisiones finales de inversión (FID) previstas para este año, en asociación con YPF y XRG.

“Descalzi desestimó las preocupaciones de que las plantas flotantes de GNL no puedan igualar la escala de las instalaciones en tierra, señalando el próximo proyecto de Vaca Muerta en Argentina. Allí planea desplegar una flota de barcos que serán cada uno más del doble del tamaño del Nguya y que eventualmente podrán producir 18 millones de toneladas de GNL al año, una cifra comparable con algunas grandes terminales exportadoras de Estados Unidos”, dice el artículo de Financial Times.