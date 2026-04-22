Vaca Muerta y el desafío de gestionar operaciones críticas con tecnología de seguridad

En un contexto de fuerte crecimiento de la actividad energética, la escala y complejidad de las operaciones en la formación geológica impulsan la incorporación de tecnología para mejorar la seguridad, la eficiencia y el control en entornos industriales críticos.

Vaca Muerta se consolidó en los últimos años como un actor central en la matriz energética argentina y regional . Con una participación creciente en la producción nacional de gas no convencional y petróleo shale , este desarrollo no solo se posiciona como uno de los principales impulsores del sector energético del país , y redefine los estándares operativos de la industria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La escala de las operaciones, la dispersión geográfica de las instalaciones y la complejidad de los procesos plantean nuevos desafíos. Pozos remotos, plantas de tratamiento, redes de transporte y bases logísticas conviven en entornos exigentes, donde sostener la continuidad operativa y reducir riesgos se vuelven factores críticos.

En este contexto, distintos reportes internacionales sobre infraestructura energética advierten que más del 60% de los incidentes operativos en entornos industriales están vinculados a errores humanos, accesos no autorizados o deficiencias en los sistemas de control y supervisión. Este dato exige un cambio de paradigma.

Frente a este escenario, las soluciones de seguridad electrónica comienzan a ocupar un rol cada vez más estratégico dentro de la industria energética.

Su aporte no se limita a la prevención, sino que permite un mayor nivel de control sobre entornos complejos: desde el seguimiento de activos críticos y la supervisión de instalaciones distribuidas, hasta la protección de personas, la gestión de accesos en áreas restringidas y la coordinación de operaciones en tiempo real.

A esto se suma su capacidad de integrarse con sistemas industriales y plataformas de monitoreo, lo que amplía el alcance de la información disponible y mejora la capacidad de respuesta ante desvíos.

Más allá de la prevención, estas herramientas aportan visibilidad, control y capacidad de respuesta en tiempo real, factores cada vez más valorados en operaciones de gran escala.

Tecnología aplicada a entornos de alta complejidad

La incorporación de tecnologías como IoT, analítica de video, inteligencia artificial y monitoreo remoto está redefiniendo la forma en que se gestionan estos entornos.

Hoy es posible detectar desvíos en tiempo real, identificar intrusiones y comportamientos anómalos en grandes superficies o restringir accesos con precisión en áreas sensibles. A esto se suman soluciones de monitoreo de activos mediante sensores BLE, que permiten conocer la ubicación, uso y estado de herramientas y equipamiento crítico en operaciones distribuidas.

En operaciones donde la maquinaria y los recursos están distribuidos en campo, esta tecnología aporta un nivel de visibilidad que antes no estaba disponible. Permite conocer con precisión cómo se utilizan los equipos, cuántas horas efectivas operan, si presentan desvíos en su uso o si permanecen inactivos durante determinados períodos. Esta información resulta clave para optimizar recursos, planificar mantenimientos preventivos y mejorar la eficiencia operativa.

Integrados a plataformas industriales, estos sistemas aportan visibilidad sobre la operación y permiten anticipar fallas, reducir tiempos de inactividad y sostener la continuidad operativa. Sumadas al monitoreo de flotas, permiten tener control en tiempo real sobre vehículos y maquinaria en campo, con datos clave para optimizar su utilización.

El cambio más relevante no es solo tecnológico, sino operativo: la seguridad pasa a ser una fuente de datos que acompaña la toma de decisiones, mejora la eficiencia, reduce la incertidumbre y permite gestionar con mayor previsibilidad.

El aporte de USS a la evolución de la industria energética

En un contexto donde Vaca Muerta se consolida como un polo energético clave para el desarrollo del país, la gestión eficiente y segura de las operaciones se vuelve un factor cada vez más determinante para sostener ese crecimiento.

Dentro de ese marco, distintas compañías del sector avanzan en el desarrollo de soluciones adaptadas a entornos industriales complejos. USS, empresa argentina con 30 años de trayectoria, participa de este ecosistema con propuestas orientadas al monitoreo, control de activos y gestión inteligente de operaciones.

“La seguridad dejó de ser un sistema reactivo. Hoy cumple un rol central en la eficiencia operativa: anticipar incidentes, reducir tiempos muertos y tomar decisiones con información en tiempo real”, explica Alejandro Romano, Gerente de USS Flotas.

“Gran parte del desafío hoy está en hacer visible lo que antes no se veía: saber dónde están los equipos, cómo se utilizan y en qué condiciones operan. El control de activos en campo pasó a ser un eje central de la eficiencia”, agrega Romano.

A medida que la actividad energética gana escala y complejidad, este tipo de soluciones se vuelve cada vez más relevante para acompañar operaciones que requieren continuidad, control y capacidad de adaptación permanente.