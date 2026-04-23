Argentina llegó a 878.000 barriles diarios: Neuquén ya explica casi el 70% del petróleo

En marzo, la producción de petróleo creció 15,8% interanual y la de gas natural un 6,1%. El no convencional ya representa el 68,5% del total nacional.

El dato de los 878.000 barriles diarios no es sólo un récord puntual. Empieza a delinear un nuevo escenario para el país. El objetivo de la industria es llegar a 1 millón de barriles, incluso, superarlo.

La producción de hidrocarburos en Argentina sigue marcando una tendencia alcista que empieza a consolidarse como estructural. En marzo, el país alcanzó los 878.000 barriles diarios de petróleo , lo que representa un crecimiento interanual del 15,8% y uno de los niveles más altos de las últimas décadas. En paralelo, el gas natural también mostró una mejora, con una producción de 141,9 millones de m³ diarios , un 6,1% más que un año atrás .

Los datos de la Secretaría de Energía de la Nación a los que accedió Energy Report consolidan un salto estructural en la producción hidrocarburífera, frente a los niveles de los últimos años: en 2021 el país producía 523.200 bbl/d, en 2022 592.000, en 2023 644.800, en 2024 709.300 y en 2025 totalizaron 802.900 .

La comparación con la prepandemia es aún más contundente, con un crecimiento del 66,6% frente a febrero de 2020 , lo que evidencia un cambio de escala en la capacidad productiva.

En gas, el escenario también muestra una evolución positiva: los 141,9 millones de m³ diarios actuales superan los promedios de 2021 (124,1), 2022 (132,8), 2023 (131,8), 2024 (138,8) y 2025 (141,3), con una mejora interanual del 6,1% . Sin embargo, el crecimiento frente a la prepandemia es más moderado, del 11,1% , reflejando una dinámica más estable en comparación con el fuerte despegue del petróleo.

Detrás de estos números hay un factor determinante: el desempeño de Vaca Muerta y, en particular, el peso específico de Neuquén, que se consolida como el verdadero motor energético del país.

Neuquén, cada vez más dominante

La provincia patagónica volvió a ratificar su liderazgo con cifras contundentes. En marzo produjo 609.817 barriles diarios de petróleo, lo que equivale al 69,5% del total nacional. En gas, el dominio es incluso mayor: 101,2 millones de m³ diarios, es decir, el 71,47% de la producción argentina.

Los datos no sólo reflejan volumen, sino también estabilidad. En el caso del petróleo, Neuquén se mantiene desde diciembre por encima de los 600.000 barriles diarios, un umbral que ya empieza a consolidarse como piso operativo. De hecho, la producción de marzo quedó apenas 0,15% por debajo del récord de enero y cerca de 1% por encima de febrero.

En gas, el comportamiento también es significativo: el salto frente a los meses de verano -tradicionalmente más bajos- anticipa un escenario de mayor robustez de cara al invierno. La producción de marzo superó ampliamente los registros de enero y febrero, con subas del 10,9% y 3,5% respectivamente.

YPF vaca muerta Las cifras de marzo reflejan no sólo un crecimiento coyuntural, sino la consolidación de Vaca Muerta como una plataforma de producción a gran escala.

Más pozos, más actividad

El crecimiento productivo encuentra respaldo en la actividad de perforación. Según los datos relevados, en marzo se registraron 91 pozos en perforación de explotación, lo que implica:

una suba mensual del 2,2%

una leve caída interanual del 6,2%

pero un crecimiento del 42,2% respecto a febrero de 2020

El dato más relevante es estructural: el nivel actual no sólo supera el promedio de 2025 (86 pozos), sino que también queda por encima de los registros de 2021 (66), 2022 (72), 2023 (83) y 2024 (88). Esto muestra que, más allá de las fluctuaciones mensuales, la industria sostiene un sendero de expansión con mayor intensidad operativa.

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El no convencional ya es mayoría

Otro punto clave es la consolidación del segmento shale. En petróleo, la producción no convencional alcanzó los 601.400 barriles diarios, lo que representa el 68,5% del total nacional. En gas, el patrón es similar: 95 millones de m³ diarios, equivalentes al 66,9%.

La evolución en los últimos años es elocuente. En petróleo no convencional, el promedio pasó de 168,5 mil barriles diarios en 2021 a 506 mil en 2025, mientras que en gas se incrementó de 59,2 a 90 millones de m³ diarios en el mismo período.

Incluso en términos de variación, el crecimiento sigue siendo significativo:

Petróleo no convencional: +33,3% interanual

Gas no convencional: +16,3% interanual

Esto confirma que el shale dejó de ser una promesa para convertirse en el eje central del sistema energético argentino.

Vaca Muerta, la fuerza que empuja el crecimiento

Los datos confirman la consolidación de Vaca Muerta como el núcleo del crecimiento energético del país. En petróleo, la producción de marzo alcanzó los 597.600 barriles diarios, con una suba mensual del 1,2% y un fuerte incremento interanual del 33,8%, mientras que si se toma como referencia febrero de 2020 el salto es de más del 400%.

La tendencia de mediano plazo es aún más elocuente: el promedio pasó de 162.600 barriles diarios en 2021 a más de 500.000 en 2025, mostrando un crecimiento sostenido año a año.

En gas, el patrón es similar: la producción llegó a 82,6 millones de m³ diarios, con un avance mensual del 5,6% y una mejora interanual del 23,1%, acumulando un incremento del 158% frente a 2020.

En este caso, los promedios también evidencian una expansión estructural, al pasar de 36,4 MMm³/d en 2021 a más de 75 MMm³/d en 2025.

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Un nuevo piso productivo

El dato de los 878.000 barriles diarios no es sólo un récord puntual. Empieza a delinear un nuevo escenario para el país, con una escala productiva que hace pocos años parecía lejana. El objetivo de la industria es llegar a 1 millón de barriles, incluso, superarlo hasta 1,5 millones.

En ese contexto, la combinación de más actividad (pozos), mayor eficiencia operativa y un peso creciente del no convencional configura un cambio de régimen. Argentina ya no crece sólo por ciclos de inversión, sino por una base estructural más sólida.

El desafío hacia adelante será sostener esta dinámica con infraestructura, acceso a mercados y estabilidad macroeconómica. Pero si algo dejan en claro los números de marzo es que el potencial energético del país ya no es una expectativa: es una realidad en expansión.