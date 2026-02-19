Río Negro presentó la planta clave del Argentina GNL que industrializará el gas de Vaca Muerta

La provincia reveló los detalles de la futura planta de fraccionamiento en tierra del proyecto Argentina GNL, una infraestructura que permitirá procesar el gas de Vaca Muerta y transformar al Golfo San Matías en un nuevo polo industrial.

La planta de fraccionamiento en Río Negro para Argentina GNL aparece como un eslabón clave para transformar la abundancia de recursos en desarrollo industrial.

Río Negro presentó cómo será la planta de fraccionamiento que funcionará como uno de los ejes del proyecto Argentina GNL , la iniciativa que busca convertir la producción gasífera de Vaca Muerta en exportaciones de gas natural licuado.

La instalación no solo tendrá un rol logístico, sino también industrial: recibirá líquidos y gases asociados transportados por un poliducto de 22 pulgadas que correrá en paralelo al gasoducto desde Neuquén hasta la costa atlántica. Con una capacidad de transporte de 15.000 toneladas diarias , el sistema superará ampliamente el volumen actual de procesamiento del país, permitiendo separar componentes y agregar valor antes de su exportación.

Según el diseño presentado, se tratará de la planta de fraccionamiento más grande de Argentina , donde se separarán propano, butano y gasolinas naturales, insumos estratégicos para la industria petroquímica y energética.

El proyecto implica un cambio conceptual en el desarrollo regional: pasar de un modelo centrado en la extracción a otro basado en la industrialización. El gobernador Alberto Weretilneck subrayó que la provincia busca dejar de ser solo un territorio de tránsito para convertirse en un centro productivo, con mayor participación en la cadena de valor.

La planta permitirá que parte del valor agregado quede en la provincia y servirá como base para el futuro Polo Petroquímico de Río Negro, uno de los objetivos estratégicos del gobierno provincial.

Cuánto dinero recibirá Río Negro por el proyecto Argentina GNL

A diferencia de obras de infraestructura tradicionales, la instalación tendrá una vida útil estimada en alrededor de 30 años, acompañando todo el ciclo del proyecto de exportación de GNL. Esto implica la generación sostenida de empleo directo e indirecto, además de una red de servicios vinculados a logística, mantenimiento, seguros y transporte.

Río Negro planta proyecto Argentina GNL La iniciativa de la planta para el GNL no solo reforzará el rol de Vaca Muerta como proveedor energético global, sino que también redefinirá el perfil productivo de Río Negro. Gobierno de Río Negro

Desde la administración provincial destacaron que el desarrollo de esta industria marcará un cambio estructural en la economía local, consolidando un nuevo entramado productivo con base energética. El acuerdo presentado días atrás por el gobernador Alberto Wereltineck a la Legislatura provincial contempla una serie de aportes económicos directos que comenzarán a activarse en distintas etapas del desarrollo del proyecto.

Desde la firma de la Decisión Final de Inversión (FID), la provincia recibirá:

Un aporte comunitario de u$s25 millones

La puesta en operaciones del aeropuerto de San Antonio Oeste

Una vez iniciada la operación comercial, el esquema prevé ingresos sostenidos a lo largo de la vida útil del proyecto:

Aporte comunitario anual de u$s24 millones

Cánones y tasas provinciales por u$s10 millones anuales

Estos ingresos se sumarán a los beneficios indirectos vinculados al desarrollo de infraestructura, la generación de empleo y el crecimiento de proveedores locales.

Un nuevo perfil para el Golfo San Matías

La planta forma parte de un esquema integral que incluye gasoducto dedicado, poliducto y buques de licuefacción. Sin embargo, el componente en tierra es el que materializa el salto productivo, ya que convierte al Golfo San Matías en un polo industrial y no solo en un punto de salida para exportaciones.

Con infraestructura permanente y actividad sostenida durante décadas, la provincia avanza en la construcción de un modelo económico apoyado en la industrialización de recursos naturales, con mayor generación de empleo y valor agregado local.

Uno de los puntos centrales del acuerdo por el proyecto Argentina GNL es la incorporación de mecanismos para garantizar el impacto económico local. El convenio establece la prioridad para la contratación de trabajadores rionegrinos, en el marco de la Ley 5804, y promueve el desarrollo de proveedores locales mediante el régimen de compre provincial previsto en la Ley 5805.

Además, el proyecto incluye un programa de formación técnico-profesional que será implementado junto a instituciones educativas y la Fundación YPF, con el objetivo de capacitar mano de obra local y prepararla para las nuevas demandas del sector energético.

El gas como motor del nuevo ciclo exportador

El proyecto Argentina GNL se inscribe en una estrategia más amplia de posicionar al gas, el petróleo y la minería como pilares de las exportaciones argentinas en las próximas décadas. En ese marco, la planta de fraccionamiento aparece como un eslabón clave para transformar la abundancia de recursos en desarrollo industrial.

De concretarse en los plazos previstos, la iniciativa no solo reforzará el rol de Vaca Muerta como proveedor energético global, sino que también redefinirá el perfil productivo de Río Negro, consolidándola como un nodo estratégico en el mapa energético del país.