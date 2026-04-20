Crece la presión sobre los hogares: los servicios en el AMBA treparon casi 50% en un año, muy por encima de la inflación

El Gobierno se enfrenta a un dilema. Busca profundizar el ajuste fiscal y los servicios son uno de los pocos sectores donde aún hay margen para recortar. El problema es que eso choca con sus últimas medidas para mitigar el impacto inflacionario de la guerra en Medio Oriente en la economía local.

Una familia tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) gastó en luz, agua, gas y transporte unos $212.694 en promedio durante abril . Si bien representó una leve caída nominal frente a marzo , se trató de un incremento interanual del 49% , muy por encima de la inflación esperada. De todas maneras, también se evidenció un aumento en el gasto en subsidios a la energía , producto de la guerra en Medio Oriente, lo que tensiona la pretensión del Gobierno de avanzar aún más con el ajuste fiscal .

Los datos se desprenden del último reporte del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET) . En la comparativa mensual, se observó una baja de 0,4% , consecuencia de que el gasto en energía eléctrica se redujo en un 22,5% , producto de que abril fue el mes en el que se registró su menor nivel de consumo .

Se trató de una disminución que permitió compensar los incrementos en otros rubros, como el gas natural , que aumentó un 16% por el mayor consumo estacional y el incremento del cargo fijo , y el transporte , que subió 6,1% .

En el informe también se destacó que la canasta de servicios públicos representó en abril el 12,2% del salario promedio registrado , calculado en $1.784.997 . Según el documento, " el peso del gasto en transporte explica el 50% de la canasta y se presenta como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar ".

De hecho, en la comparativa contra abril de 2025 fue el servicio que más aumentó, con un 76% , muy por encima del IPC del 33% interanual estimado para abril . Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentó 19%, 34% y 36% respectivamente en términos interanuales.

En términos totales, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 667%, mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 223%.

trenes(1) Transporte fue el servicio que más aumentó en lo que va del año.

El dilema de los subsidios

El informe detalló que la cobertura tarifaria de los costos de la canasta de servicios "se presenta creciente desde junio de 2025", a la vez que se observa un salto significativo de 9 puntos porcentuales a partir de la implementación del nuevo esquema de subsidios (SEF), que pasa de un nivel de cobertura del 52% al 61% entre enero y abril de 2026.

Sin embargo, en abril también se observó que los subsidios se incrementaron un 29% interanual en términos reales, producto de un aumento del 103% al sector de energía y un desplome del 43% en transporte, una tendencia que ya se había observado en marzo, producto de la disparada de los precios internacionales por la guerra.

Consultado por Ámbito, el economista de Econviews, Rafael Aguilar, planteó la posibilidad de que el fuerte salto en los subsidios energéticos sea producto de que "en marzo pisaron pagos de energía como no pasaba desde hacía bastante". Y agregó: "Entiendo que en abril saldaron esta deuda y por eso subió el gasto en subsidios".

Si bien la decisión del equipo económico pareciera tener la intención de morigerar el traslado a precios del shock energético causado por el conflicto bélico en Medio Oriente, también se trata de una iniciativa que choca contra la pretensión oficial de profundizar aún más el ajuste fiscal, con el objetivo de, paradójicamente, bajar la inflación.

Por su parte, el economista de PxQ, Pedro Martínez Gerber, afirmó a este medio que "hay margen para seguir ajustando subsidios, dado que sigue subsidiada parte de la tarifa eléctrica, de gas y de transporte". Pero explicó que "el tema es el impacto en inflación, justo en un momento en el cual el IPC dio 3,4%".

Aguilar argumentó que la inflación podría ser funcional a los planes del Gobierno de profundizar el ajuste, ya que "la aceleración inflacionaria licúa muchos de los gastos no indexados del Estado". En ese contexto, destacó que "parte del mayor gasto en subsidios se compensa porque están pagando menos en términos reales en salarios y algunos programas sociales o bonos".

Explicó que el gasto en subsidios económicos pasó de 2,1% del PBI en 2023 a 1,5% en 2024 y 0,8% en 2025. "Nosotros a principios de año proyectábamos que capaz lograban recortarlo 0,1 puntos más este año. Ahora con todo esto de la guerra, prevemos que se mantenga en 0,8% o incluso suba a 0,9%".