Irak amenaza con abandonar la OPEP si no aumenta su cuota de producción petrolera

Bagdad busca elevar su cuota de producción en medio de la crisis financiera que atraviesa por la interrupción de exportaciones a través del estrecho de Ormuz.

El país es el segundo mayor productor del bloque, detrás de Arabia Saudita, y uno de los cinco miembros fundadores de la organización, creada en Bagdad en 1960.

Irak consideró abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) si el grupo no le permite aumentar de manera significativa su producción de crudo, según fuentes con conocimiento del tema citadas por Reuters. El país es el segundo mayor productor del bloque, detrás de Arabia Saudita, y uno de los cinco miembros fundadores de la organización, creada en Bagdad en 1960.

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La advertencia se conoce en momentos en que la economía iraquí atraviesa una fuerte presión por la caída de sus ingresos petroleros . De acuerdo con la información publicada por Reuters, la guerra con Irán bloqueó de hecho las exportaciones a través del estrecho de Ormuz , lo que redujo drásticamente el flujo de divisas de un país que depende del petróleo para la mayor parte de sus recursos fiscales.

Un alto funcionario del Ministerio de Petróleo iraquí dijo a Reuters que el reclamo de Bagdad debe ser tomado “con la máxima seriedad” por Arabia Saudita y el resto de los aliados de la OPEP. Según la misma fuente, Irak había evaluado abandonar el grupo, aunque el plan actual es continuar como miembro y buscar una cuota más alta.

La cuota de Irak para julio es de 4,378 millones de barriles diarios. Sin embargo, la producción actual se ubica significativamente por debajo de ese nivel debido a la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz.

“Arabia Saudita y los demás aliados de la OPEP deberían tomarse este asunto con la máxima seriedad. De lo contrario, Irak se verá obligado a considerar todas las opciones disponibles”, afirmó el funcionario iraquí citado por Reuters. Al ser consultado sobre una eventual salida del bloque, respondió: “Todavía es prematuro dar ese paso”.

El Ministerio de Petróleo de Irak, en tanto, sostuvo que los informes que indicaban que Bagdad analizaba terminar su membresía en la OPEP no reflejaban la posición oficial del gobierno iraquí. La OPEP y las autoridades saudíes no respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios de Reuters.

El impacto de Ormuz sobre la producción petrolera de Irak

La presión iraquí se da en un contexto de fuerte caída en la producción efectiva. Según datos de la OPEP citados por Reuters, Irak bombeó 1,48 millones de barriles diarios en mayo, por debajo de los casi 4,2 millones de barriles diarios registrados en febrero, antes del cierre del estrecho de Ormuz.

El portavoz del gobierno iraquí, Haider al Aboudi, señaló que Irak trabaja para restablecer su plena capacidad de exportación de petróleo. Además, afirmó que el país aspira a elevar la producción a 7 millones de barriles diarios en los próximos años.

El miércoles, según la agencia estatal INA citada por Reuters, Irak manifestó que buscaba que la OPEP aumentara su cuota de producción petrolera en línea con su capacidad productiva y con su población.

La OPEP+ revisa la capacidad de producción de sus miembros

El reclamo se produce mientras la OPEP+ lleva adelante una revisión de la capacidad de producción petrolera de sus miembros. Ese proceso será utilizado para definir las bases de producción de 2027, a partir de las cuales se establecen las cuotas de cada país.

Irak ya había tenido dificultades en el pasado para cumplir con sus compromisos dentro de la OPEP, en un contexto de expansión de su capacidad productiva con apoyo de compañías petroleras occidentales.

Según Reuters, siete miembros clave de la OPEP+ aumentaron sus cuotas de producción entre abril y junio en casi 600.000 barriles diarios. Sin embargo, la mayoría no logró cumplir con esos objetivos más altos debido a la interrupción de las exportaciones a través de Ormuz.

Tras conocerse el informe de Reuters, los precios del petróleo extendieron brevemente su caída y cotizaron por debajo de los u$s73 por barril.

Una fuente petrolera rusa citada por Reuters sostuvo que las declaraciones de los funcionarios iraquíes no representan un desafío importante para el acuerdo de la OPEP+ y que un ligero aumento en la cuota de Irak podría contribuir a aliviar la situación.

Irak busca recomponer ingresos y atraer inversiones

Desde que asumió en mayo, el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, planteó como ejes de su gobierno la reconstrucción económica, la atracción de inversión extranjera y la lucha contra la corrupción.

En ese marco, el reclamo por una mayor cuota petrolera aparece vinculado a la necesidad de recuperar ingresos en un país cuya economía depende de manera central de las exportaciones de crudo. La eventual definición quedará atada a la negociación interna dentro de la OPEP+ y a la revisión de capacidad productiva que el grupo utilizará para fijar las cuotas de 2027.

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