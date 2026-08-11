Quién es y dónde está Bashar Al Assad, el último líder de la dinastía que gobernó más de 50 años en Siria

Tras casi 54 años en el poder, no habrá un Al Assad en el poder en Siria. Los rebeldes yihadistas tomaron la capital Damasco y ahora se espera por la conformación de un nuevo régimen de gobierno.

Un tribunal sirio condenó a muerte en ausencia este martes al dictador Bashar Al Assad y a su hermano menor por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 14 años en Siria, que dejó un saldo de cerca de medio millón de muertos.

Siria estuvo gobernada por la familia Al Assad durante casi 54 años con mano de hierro. Tras el fin del presidente Bashar al-Assad, que huyó de Damasco, se abre un nuevo capítulo en Medio Oriente. Las fuerzas rebeldes sirias han entrado en la capital en medio de reportes de que el jefe de Estado salió del país después de 13 años de guerra civil.

El primer ministro Mohammed al Jalali ha dicho que está dispuesto a apoyar la continuidad del gobierno en la nación árabe. Esto se produce solo 12 días después de que el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y facciones aliadas lanzaran una intensa ofensiva en el noroeste del país.

Los rebeldes primero capturaron Alepo, la segunda ciudad más grande del país, y luego avanzaron hacia el sur por la carretera rumbo a la capital, mientras el ejército sirio colapsaba.

Durante la madrugada de este domingo, las calles de Damasco, una ciudad con milenios de historia, se convirtieron en el escenario de un cambio político cuando las fuerzas rebeldes, lideradas por el grupo islamista HTS ingresaron a la capital siria. La falta de apoyo de Rusia fue determinante para el régimen de Bashar al-Assad.

Bachar Al Assad

Quién es Bashar Al Assad

Hay muchos momentos que han marcado la vida de Bashar al Assad, pero quizá el que más fue un accidente de tráfico ocurrido en 1994 a miles de kilómetros de donde él vivía en ese momento.

En ese accidente en las cercanías de Damasco murió su hermano mayor, Bassel, y eso cambiaría la vida de Bashar, que entonces estudiaba Oftalomología en Londres y en quien nadie había pensado en heredar el poder de su padre, Hafez al Assad, entonces presidente de Siria.

Tras la muerte de Bassel, se aceleraron los planes para preparar a Bashar para ocupar el poder en Siria.

Cómo y dónde vive Al Assad tras su salida de Siria

Bashar al Assad reside en Moscú bajo estrictas restricciones impuestas por Rusia casi un año después de huir de Siria, con sus movimientos limitados y las apariciones públicas prohibidas, según múltiples informes. El expresidente sirio, quien huyó de Damasco el 8 de diciembre de 2024 cuando las fuerzas lideradas por el ahora presidente interino Ahmed al Sharaa tomaron la capital, solo emitió una declaración pública ocho días después de su partida.

En esa declaración del 16 de diciembre, Al Assad afirmó que su salida "no estaba planeada" y que tenía la intención de continuar combatiendo, pero Moscú insistió en su "retirada inmediata". Desde entonces, Al Assad ha mantenido un silencio casi absoluto. Su hijo mayor, Hafez —llamado así por el padre de Bashar, cuyo Gobierno heredó—, publicó un video a mediados de febrero en el que se le ve caminando cerca del Kremlin, relatando la precipitada salida de la familia de Siria, pero el propio al Assad no ha hecho más declaraciones públicas.

Un tribunal sirio condenó tanto al último líder de la dinastía dictatorial siria, además de a su hermano Maher y a su primo Atef Najib por liderar la represión de Daraa en 2011 que desencadenó la guerra civil. RFI

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, confirmó en octubre que Al Assad y su familia residen en Moscú, afirmando que Rusia les concedió asilo por razones humanitarias. Rusia impuso estrictas condiciones a la estancia de al-Asad al concederle asilo en abril de 2025, según el embajador ruso en Irak, Elbrus Kutrashev. Al Assad debe abstenerse de toda aparición en los medios de comunicación y de toda actividad política, declaró Kutrashev a la Agencia de Noticias de la República Islámica.

El legado de su padre en la dinastía Al Assad

Bashar nació en 1965 de la pareja formada por Hafez al Assad y Anisa Makhlouf. Aquella fue una época llena de acontecimientos dramáticos en Siria y Medio Oriente en general. El nacionalismo árabe dominaba la política regional en Siria y otros países de la región.

El partido Baaz se había hecho con el poder tras el fracaso de la efímera unión entre Egipto y Siria entre 1958 y 1961, y promovía un mensaje nacionalista árabe. Como la mayoría de los estados árabes de entonces, Siria no era una democracia con varios partidos.

La comunidad alauita, a la que pertenecen los Assad, era una de las peor tratadas en Siria y las penurias económicas habían empujado a muchos de sus miembros a unirse al ejército sirio.

En sus filas logró ascender Hafez al Assad, incondicional del partido Baaz que llegaría a ser nombrado ministro de Defensa en 1966.

Hafez ganó poder y en 1971 se convirtió en presidente de Siria, cargo en el que moriría en el año 2000. Su resistencia en el poder contrastaba con la tónica dominante en la historia de la Siria independiente, que había vivido varios golpes militares y cambios de gobierno.

Al Assad padre gobernó el país con puño de hierro. Aplastó a la oposición y rechazó la celebración de elecciones libres. En política exterior, siguió una línea pragmática. Primero se alineó con la Unión Soviética, pero en la Guerra del Golfo de 1991 se sumó a la coalición liderada por Estados Unidos contra el Irak de Sadam Hussein.

De la medicina a Londres

Bashar había elegido un camino muy diferente, alejado de la política y del ejército. Quiso estudiar Medicina. Tras graduarse en la Universidad en Damasco, se mudó a Reino Unido en 1992 para especializarse en oftalomología en el Western Eye Hospital de Londres.

De acuerdo con el documental "Los Assad, una Dinastía Peligrosa", Bashar se lo pasó bien en la capital británica. Le gustaba escuchar la música de Phil Collins y admiraba aspectos de la cultura occidental.

En Londres conoció a la que sería su esposa, Asma al Akhras. Ella estudiaba informática y fue más tarde admitida para un programa MBA en la Universidad de Harvard.

Bashar era el segundo hijo de Hafez y su hermano mayor era visto por la mayoría de observadores como el "aparente heredero" del poder de Hafez.

Pero la muerte de Bassel cambió radicalmente el curso de la vida de Bashar, que fue convocado de inmediato a Damasco para comenzar su preparación como potencial sucesor en el poder de su padre.

Entonces Bashar se unió al ejército y comenzó a forjar su imagen pública en preparación del papel que sabía que la historia le tenía reservado.

El salto al poder en Siria

Hafez al Assad murió en junio de 2000 y su hijo Bashar, que tenía entonces 34 años, fue proclamado presidente después de un cambio constitucional que rebajó la edad mínima de 40 años para ocupar el cargo vigente hasta entonces.

El nuevo presidente fue juramentado en verano de 2000 introduciendo un nuevo tono. Hablaba de cosas como "transparencia, democracia, desarrollo, modernización, rendición de cuentas y pensamiento institucional".

A pocos meses de ser nombrado presidente, se casó con Asma al Akhras, con la que tendría tres hijos: Hafez, Zein y Karim.

Al principio, la retórica del nuevo presidente y sus mensajes sobre apertura política y libertad de prensa dieron esperanzas a muchos sirios. Su estilo de liderazgo, unido a la educación occidental de Asma, hicieron creer en una nueva era de cambio.

Siria viviría un breve periodo de debate abierto y relativa libertad de expresión conocido como la Primavera de Damasco, pero para 2001 las fuerzas de seguridad habían retomado sus prácticas de arrestos masivos y represión.

Mientras Bashar introducía reformas económicas limitadas para fomentar la actividad privada, en los primeros años de su presidencia emergió la figura de su primo Rami Makhlouf, quien estableció un emporio que, según sus críticos, debía a sus conexiones con el poder.