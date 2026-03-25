La AIE analiza liberar más reservas de petróleo "si fuera necesario"

A principios de mes ya se había acordado la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas para amortiguar la escasez. La suba del petróleo impacta fuerte sobre el precio real de los combustibles.

Los países miembros de la AIE acordaron el 11 de marzo liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas para amortiguar el impacto del conflicto.

El incremento del precio del petróleo y la ya incipiente falta de oferta de combustibles producto de la guerra en Medio Oriente mantiene bajo tensión extrema a los mercados energéticos, mientras pone presión sobre el riesgo de una mayor inflación global. A raíz de esto es que los gobiernos y organismos analizan más medidas para reducir el impacto.

Por caso, el director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, aseguró el miércoles que está "listo para avanzar" y liberar más reservas petroleras "si fuera necesario". Los países miembros de la AIE acordaron el 11 de marzo liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas para amortiguar el impacto del conflicto.

Birol hizo la declaración en Tokio luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, pidiera a la AIE "prepararse para una liberación adicional en caso de que la situación se prolongue", en referencia a la guerra en Medio Oriente.

Pero según Birol "queda una cantidad significativa de petróleo en nuestras reservas". "Aún tenemos 80% de nuestras reservas. Estos 400 millones de barriles son solo el 20% de nuestras reservas", indicó el economista turco.

"Si fuera necesario y cuando lo sea, estamos listos para avanzar pero espero de todo corazón que no sea necesario", añadió.

También aseguró que "el mundo enfrenta una grave amenaza a su seguridad energética, pero la Agencia Internacional de Energía está lista para cumplir su papel central de ser el guardián de la seguridad energética mundial".

Impacto en el precio real de los combustibles

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión en los mercados energéticos globales. A casi un mes del inicio de la guerra con Irán, el precio del petróleo dejó de ser la principal referencia para medir el impacto económico: ahora, el foco está en el costo real de los combustibles, que ya supera los u$s200 por barril en algunos segmentos clave como el combustible para aviones.

El fenómeno refleja una ruptura cada vez más evidente entre los precios “de papel” —los futuros del crudo— y el mercado físico, donde se define el valor que finalmente pagan industrias, empresas y consumidores.

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Mientras el Brent ronda los u$s110 por barril tras un salto cercano al 50%, los derivados como el diésel, la gasolina o el jet fuel se negocian con primas mucho más elevadas, impulsadas por la escasez de oferta y las dificultades logísticas generadas por el conflicto.

El principal factor detrás de este desajuste es el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula una porción significativa del petróleo mundial. La interrupción del tránsito y los ataques a infraestructura energética en la región generaron un shock de oferta sin precedentes.