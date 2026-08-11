SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de agosto 2026 - 11:49

Las reservas de petróleo de EEUU cayeron al nivel más bajo en cuatro décadas

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo contaba con aproximadamente 415 millones de barriles.

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo contaba con aproximadamente 415 millones de barriles.

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo contaba con aproximadamente 415 millones de barriles.

Depositphotos

La reserva estratégica de petróleo de EEUU volvió a quedar bajo presión y alcanzó un nivel que no se veía desde 1983. El stock de crudo acumulado por el Gobierno estadounidense cayó a 298,7 millones de barriles, después de registrar una reducción de 6 millones de barriles durante la última semana.

La caída llevó por primera vez en más de cuatro décadas al inventario por debajo de los 300 millones de barriles, una situación que vuelve a poner el foco sobre la capacidad de Washington para responder ante una interrupción significativa del suministro energético.

Informate más

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) contaba con aproximadamente 415 millones de barriles. Desde entonces, el Gobierno de Donald Trump utilizó parte de esas existencias para intentar amortiguar el impacto de las disrupciones provocadas por la guerra con Irán y las dificultades que atraviesa el mercado energético internacional.

Un contexto desafiante para el petróleo

El descenso de los inventarios ocurre en un momento especialmente delicado para el mercado petrolero. La incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de crudo, volvió a generar presión sobre los precios luego de que las expectativas de una solución diplomática entre EEUU e Irán perdieran fuerza.

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo contaba con aproximadamente 415 millones de barriles.

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo contaba con aproximadamente 415 millones de barriles.

El lunes, el petróleo volvió a subir con fuerza. El Brent avanzó 5% hasta u$s87,82 por barril, mientras que el crudo estadounidense registró un incremento similar y alcanzó los u$s82,28.

La situación también comienza a trasladarse al mercado de combustibles. El precio promedio de la nafta en EEUU volvió a superar los u$s4 por galón, frente a los u$s3,88 registrados un mes antes, según datos de AAA.

El problema para Washington no radica solamente en el nivel actual de la reserva, sino también en el margen disponible para utilizarla frente a una nueva emergencia. La SPR fue creada precisamente para actuar como amortiguador ante interrupciones graves del suministro, pero las extracciones recientes redujeron considerablemente ese colchón.

Analistas del mercado energético advirtieron que la disminución de los inventarios globales podría abrir una nueva etapa de tensión para el petróleo. Algunos escenarios incluso contemplan que los países comiencen a acumular crudo para protegerse ante eventuales problemas de abastecimiento.

Te puede interesar

Otras noticias