Las reservas de petróleo de EEUU cayeron al nivel más bajo en cuatro décadas

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo contaba con aproximadamente 415 millones de barriles.

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo contaba con aproximadamente 415 millones de barriles.

La reserva estratégica de petróleo de EEUU volvió a quedar bajo presión y alcanzó un nivel que no se veía desde 1983. El stock de crudo acumulado por el Gobierno estadounidense cayó a 298,7 millones de barriles , después de registrar una reducción de 6 millones de barriles durante la última semana .

La caída llevó por primera vez en más de cuatro décadas al inventario por debajo de los 300 millones de barriles , una situación que vuelve a poner el foco sobre la capacidad de Washington para responder ante una interrupción significativa del suministro energético.

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) contaba con aproximadamente 415 millones de barriles . Desde entonces, el Gobierno de Donald Trump utilizó parte de esas existencias para intentar amortiguar el impacto de las disrupciones provocadas por la guerra con Irán y las dificultades que atraviesa el mercado energético internacional.

El descenso de los inventarios ocurre en un momento especialmente delicado para el mercado petrolero. La incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz , una de las principales rutas para el transporte mundial de crudo, volvió a generar presión sobre los precios luego de que las expectativas de una solución diplomática entre EEUU e Irán perdieran fuerza.

El lunes, el petróleo volvió a subir con fuerza. El Brent avanzó 5% hasta u$s87,82 por barril , mientras que el crudo estadounidense registró un incremento similar y alcanzó los u$s82,28 .

A comienzos de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo contaba con aproximadamente 415 millones de barriles.

La situación también comienza a trasladarse al mercado de combustibles. El precio promedio de la nafta en EEUU volvió a superar los u$s4 por galón, frente a los u$s3,88 registrados un mes antes, según datos de AAA.

El problema para Washington no radica solamente en el nivel actual de la reserva, sino también en el margen disponible para utilizarla frente a una nueva emergencia. La SPR fue creada precisamente para actuar como amortiguador ante interrupciones graves del suministro, pero las extracciones recientes redujeron considerablemente ese colchón.

Analistas del mercado energético advirtieron que la disminución de los inventarios globales podría abrir una nueva etapa de tensión para el petróleo. Algunos escenarios incluso contemplan que los países comiencen a acumular crudo para protegerse ante eventuales problemas de abastecimiento.