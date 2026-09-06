La OPEP+ mantiene la oferta de petróleo ante las tensiones en Medio Oriente + Agregar ámbito en









Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán acordaron conservar los volúmenes previstos para septiembre y octubre de 2026.

Sin cambios en la producción de petróleo de la OPEP+.

La OPEP+ decidió mantener sin cambios los niveles de producción de petróleo previstos para septiembre y octubre de 2026. La medida fue acordada por Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán durante una reunión virtual en la que evaluaron la situación del mercado energético internacional.

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La decisión interrumpe la serie de incrementos que el grupo había aplicado durante los últimos meses. En septiembre, los siete países habían acordado elevar el bombeo en 188.000 barriles diarios, en el marco de un proceso gradual para revertir recortes voluntarios adoptados previamente.

El escenario internacional estuvo marcado por las dificultades para transportar petróleo a través del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio energético mundial. Las restricciones vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Irán redujeron el movimiento de crudo y aumentaron la incertidumbre sobre el abastecimiento.

El petróleo subió 2,1% y el Brent alcanzó los u$s89,70 Esa situación también tuvo impacto en los precios. La pérdida de expectativas sobre un acuerdo entre Washington y Teherán llevó al mercado a prever que las restricciones sobre el tránsito de petróleo podrían prolongarse. En una jornada reciente, el Brent llegó a u$s89,70 por barril, después de registrar una suba del 2,1%.

En ese contexto, la OPEP+ ratificó su compromiso con la estabilidad del mercado y señaló que los siete países continuarán trabajando para cumplir con los acuerdos de producción vigentes. El grupo volverá a reunirse el 4 de octubre para analizar las condiciones del mercado y definir los próximos pasos.