Una de las grandes empresas de servicios petroleros anunció que no participará en proyectos en Malvinas

La compañía de servicios petroleros aseguró que no participa ni tiene previsto hacerlo en licitaciones vinculadas con proyectos en las islas y sus espacios marítimos circundantes.

SLB , una de las grandes empresas globales de servicios petroleros, confirmó este sábado que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas , luego de los anuncios realizados por Javier Milei y la publicación del Decreto 868/26 en el Boletín Oficial.

A través de un comunicado oficial, desde Schlumberger Argentina S.A. detallaron: “SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas , así como en los espacios marítimos circundantes. En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes ”.

La compañía se define como “una empresa global de tecnología que impulsa la innovación energética para un planeta equilibrado”. Tiene presencia en más de 100 países y brinda servicios y soluciones digitales y tecnológicas para la industria del petróleo y el gas, además de trabajar en iniciativas vinculadas con la transición energética.

SLB, al igual que Halliburton y otras grandes compañías de servicios petroleros con negocios en la Argentina , ya se había mantenido al margen del proyecto Sea Lion , desarrollado por la israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%.

En contrapartida, a pesar de los anuncios, las dos empresas que impulsan el proyecto señalaron el viernes que las sanciones argentinas no modificarán su cronograma y que continuarán adelante con Sea Lion.

El mensaje de Javier Milei sobre Malvinas

La decisión de SLB se enmarca en un momento de tensión alrededor de la Cuenca Malvinas Norte después del mensaje que Milei brindó el jueves por cadena nacional, en el que anunció un decreto destinado a sancionar a empresas que planeen explotar recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur o sus espacios circundantes.

El Presidente también anticipó la construcción de una base naval en Ushuaia y el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional para modificar la Ley 26.659.

Milei inició su discurso con una definición sobre el reclamo argentino: "Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho".

El decreto reglamentario instruye a los organismos estatales a enviar a Cancillería información sobre posibles incumplimientos legales para que pueda impulsar sanciones. También establece un procedimiento destinado a coordinar y acelerar esas actuaciones e incorpora declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI.

El objetivo planteado por el Gobierno es evitar que participen de la actividad empresas que exploten la Plataforma Continental sin reconocer la soberanía argentina.

Además, Milei planteó modificar la Ley 26.659, que permite sancionar a quienes no reconocen la soberanía argentina y avanzan sobre la explotación de sus recursos, para "endurecer sus sanciones y ampliar su alcance". La reforma buscaría extender las consecuencias penales y administrativas a las empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en la zona.

Las sanciones

En paralelo, el Gobierno informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

"Cancillería ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas", informó la Oficina del Presidente de la República Argentina.

El Gobierno detalló además que el procedimiento no alcanzará únicamente a las empresas que estarían llevando adelante actividades hidrocarburíferas, sino también a sus accionistas y a las compañías que les hayan prestado servicios.

Asimismo, la Oficina del Presidente sostuvo que "recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales".

El comunicado concluyó: "La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece".

El proyecto anunciado por Milei contempla, además de la modificación de la Ley 26.659, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.

El Presidente también confirmó una ampliación de recursos para el Ministerio de Defensa, destinada a avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y a incrementar las capacidades del país en telecomunicaciones, con el objetivo de convertir a la Argentina en "un polo logístico central del Atlántico Sur".