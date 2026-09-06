Tabla Anual 2026: así está la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027

A nueve fechas del cierre de la Fase Regular, varios equipos pelean por los lugares que otorgan acceso a las principales competencias continentales.

La Tabla Anual 2026 será determinante para definir los representantes argentinos en las copas de 2027.

La Tabla Anual 2026 atraviesa una etapa decisiva, con varios equipos involucrados en la pelea por los cupos para las competencias internacionales de 2027. A falta de nueve fechas para el final de la Fase Regular del Torneo Clausura, cada resultado puede modificar las posiciones y alterar el panorama de clasificación.

La Copa Libertadores 2027 tendrá distintos caminos de clasificación. Los lugares serán para el campeón del Torneo Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual. A estos se suma Belgrano de Córdoba, que ya tiene asegurada su participación.

Actualmente, los tres primeros lugares de la Tabla Anual están ocupados por Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Boca , mientras que Vélez aparece inmediatamente detrás. El conjunto de la Ribera y el Fortín tienen 41 puntos, aunque Boca cuenta con una mejor diferencia de gol, de +12 contra +10.

La lucha todavía está abierta y los resultados de las próximas jornadas pueden generar modificaciones entre los equipos que buscan quedar dentro de los puestos de acceso directo al máximo torneo continental.

Independiente Rivadavia se mantiene en los primeros puestos de la Tabla Anual y, por ahora, ocupa un lugar de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Además, Belgrano de Córdoba ya está clasificado a la Libertadores 2027 por haber obtenido uno de los cupos correspondientes. Su lugar modifica la distribución de los equipos que accederán a la Sudamericana.

Los equipos que hoy entrarían a la Sudamericana

En cuanto a la Copa Sudamericana 2027, los boletos corresponden a los equipos que finalicen entre el cuarto y el noveno lugar de la clasificación general, teniendo en cuenta los cupos ocupados para la Libertadores.

Con las posiciones actuales, los equipos que estarían clasificando a la Sudamericana son Vélez, Gimnasia La Plata, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Instituto de Córdoba y River.

Vélez se mantiene entre los primeros puestos de la Tabla Anual y, por ahora, ocupa una de las plazas de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El conjunto de Núñez tomaría el cupo que inicialmente correspondería a Belgrano, debido a que el equipo cordobés ya tiene garantizada su presencia en la Libertadores. De esta manera, la zona de clasificación permanece conformada por seis equipos, aunque todavía restan varias fechas para definir las posiciones definitivas.

La jornada también produjo movimientos importantes. San Lorenzo derrotó 1-0 a Talleres con un gol de Alexis Cuello a los 17 minutos del segundo tiempo, mientras que Vélez venció por el mismo resultado a Estudiantes de La Plata gracias al tanto de Ronaldo Martínez.

Cómo continúa la pelea por la clasificación

La competencia seguirá durante las próximas fechas con varios partidos que pueden modificar tanto la parte alta como los puestos de acceso a los torneos continentales. Este domingo se disputará el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s, desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito.

Desde las 17 jugarán Central Córdoba e Independiente, además de Lanús y Defensa y Justicia. Luego, a las 19.15, River se enfrentará con Independiente Rivadavia en el Monumental, mientras que Racing jugará ante Atlético Tucumán.

La fecha finalizará el lunes con Barracas Central-Argentinos Juniors, desde las 19, y Unión-Instituto, a partir de las 21.15. Los resultados de estos encuentros pueden generar nuevos cambios en la clasificación general.

En la parte baja de la Tabla Anual, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi son los equipos más comprometidos. También se encuentran cerca de esa zona Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Atlético Tucumán, Platense, Banfield y Newell’s, que necesitan sumar para alejarse de los últimos puestos.

Con nueve fechas todavía por disputar, la definición de los cupos internacionales continúa abierta. La Tabla Anual será determinante para establecer buena parte de los representantes argentinos en la Libertadores y la Sudamericana de 2027.