La carrera por la batería del futuro: sodio, estado sólido y el desafío del litio argentino

La irrupción de las baterías de sodio-ion abre un nuevo escenario estratégico para la producción y exportación de litio.

La transición energética no está produciendo una sola tecnología ganadora. Está generando una carrera entre distintas soluciones que buscan resolver problemas diferentes.

Para Argentina, esa competencia tecnológica tiene una importancia particular. Nuestro país posee una de las mayores reservas de litio del mundo, mientras nuevas tecnologías comienzan a definir qué aplicaciones tendrán al litio como protagonista y cuáles podrían utilizar materiales alternativos.

Una de esas alternativas ya está en las calles: las baterías de sodio-ion.

El sodio tiene una ventaja evidente frente al litio: es extremadamente abundante y está presente incluso en algo tan cotidiano como la sal de mesa . Esa disponibilidad hace que las baterías de sodio puedan ser más económicas de fabricar y reduzcan la dependencia de una cadena de suministro concentrada en pocos países.

Su principal limitación también es clara. El átomo de sodio es más grande y pesado que el de litio, por lo que estas baterías almacenan menos energía en el mismo tamaño. Por eso su campo de aplicación no es, por ahora, el de los vehículos eléctricos de largo alcance, sino segmentos en los que el costo tiene mayor peso: almacenamiento doméstico, respaldo del sistema eléctrico y movilidad urbana de trayectos cortos.

Lo más importante es que ya no hablamos de una tecnología experimental. CATL, el principal fabricante mundial de baterías, produce baterías de sodio a escala industrial desde 2023 y esta tecnología ya compite en precio con las baterías de litio más económicas en determinados segmentos del almacenamiento energético.

El escenario para la Argentina

Para Argentina, esto plantea un desafío concreto. Cada porción del mercado de almacenamiento estacionario que gane el sodio puede representar una oportunidad de exportación de litio que resulte más difícil de recuperar posteriormente.

Pero la historia no termina ahí: mientras el sodio avanza por el lado del menor costo y la abundancia, existe otra tecnología que puede llevar la demanda de litio en la dirección contraria: las baterías de estado sólido.

Litio en el norte argentino. Depositphotos

Estas baterías reemplazan el electrolito líquido por un material sólido y permiten incorporar litio metálico. La combinación puede elevar significativamente la densidad energética y proyecta vehículos con mayor autonomía y tiempos de recarga mucho menores. Las versiones de mayor desarrollo todavía están en proceso de maduración industrial y se esperan en vehículos de calle hacia el final de esta década.

Y aquí aparece una paradoja estratégica para nuestro país.

El estado sólido no necesariamente amenaza al litio. Puede necesitar más. El uso de litio metálico implica una mayor cantidad de litio por batería que las tecnologías convencionales. Al mismo tiempo, ese litio deberá alcanzar niveles de pureza muy elevados.

Esto coloca a la Argentina ante una oportunidad doble, pero también ante una exigencia doble.

Por un lado, existe una tecnología que puede desplazar parcialmente al litio en determinados segmentos y que ya está alcanzando escala industrial. Por otro, existe una tecnología que puede incrementar la demanda de litio de alta pureza, pero requiere capacidades industriales que todavía deben desarrollarse.

El desafío, entonces, no consiste en elegir entre litio y sodio como si fueran dos equipos enfrentados. Consiste en entender dónde estará cada tecnología, qué necesidades resolverá y qué lugar puede ocupar Argentina en esa nueva configuración.

Nuestro país no controla la velocidad con la que evolucionarán estas baterías. Sí puede decidir qué hace con el recurso que posee y qué capacidades industriales construye alrededor de él.

En una carrera tecnológica, tener una buena posición de partida es importante, pero eso sólo no alcanza. También hay que llegar a tiempo.