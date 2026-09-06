Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Italia + Agregar ámbito en









El piloto argentino buscará dejar atrás la frustración de Monza y volverá a competir. Día, hora, cronograma y todo lo que hay que saber.

El piloto argentino buscará dejar atrás la frustración de Monza y volverá a competir en el estreno del nuevo circuito de Madrid. Día, hora y cronograma. @francolapinto

Franco Colapinto tendrá poco tiempo para dejar atrás las intensas emociones que vivió en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tras llegar a estar tercero, sufrir un despiste y protagonizar una gran remontada hasta el noveno puesto en Monza, el piloto argentino volverá a la actividad el próximo fin de semana en España, que marcará el estreno del circuito de Madring, en Madrid.

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La Fórmula 1 disputará su decimocuarta fecha de la temporada entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La gran novedad será el regreso de Madrid al calendario de la máxima categoría, en un nuevo trazado que albergará por primera vez un Gran Premio de Fórmula 1.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de España La actividad comenzará el viernes con las primeras sesiones de entrenamientos. El sábado será el turno de la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 13 de septiembre desde las 10 de la mañana, hora de la Argentina.

Colapinto llegará a Madrid después de uno de los fines de semana más intensos de su temporada. En Monza mostró un ritmo competitivo, llegó a ubicarse entre los primeros puestos y, pese al error que lo relegó, consiguió recuperarse para terminar noveno y sumar puntos.

Tras la gran remontada que protagonizó en Monza, Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el estreno del GP de España en Madrid. Conocé el cronograma y los horarios. @AlpineF1Team El cronograma del Gran Premio de España El GP de España se desarrollará con el formato tradicional de fin de semana, con tres prácticas libres, clasificación y carrera.

Viernes 11 de septiembre Práctica Libre 1

Práctica Libre 2 Sábado 12 de septiembre Práctica Libre 3

Clasificación Domingo 13 de septiembre Carrera: 10 hora de Argentina El Gran Premio de España será además una fecha especial para la Fórmula 1 por el debut de Madring, el nuevo circuito ubicado en Madrid. La competencia se disputará del 11 al 13 de septiembre y pondrá fin al tramo europeo de la temporada antes de que el campeonato continúe con el GP de Azerbaiyán. Una nueva oportunidad para Colapinto El piloto de Alpine buscará aprovechar el impulso que dejó su actuación en Italia. Si bien Colapinto terminó Monza con frustración por haber desaprovechado una oportunidad cuando llegó a ubicarse tercero, su recuperación hasta el noveno puesto también dejó señales positivas sobre su rendimiento y capacidad para pelear en pista. Madrid representará una nueva oportunidad para el argentino en un escenario completamente desconocido para todos los pilotos. El estreno de un circuito nuevo puede generar alternativas y obligará a los equipos a adaptarse rápidamente, un desafío que Colapinto intentará aprovechar para volver a sumar y consolidar su crecimiento en la temporada.