La provincia de Buenos Aires lanza un programa de baterías para reforzar el sistema eléctrico provincial + Agregar ámbito en









El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó la incorporación de centrales de almacenamiento en nodos críticos de la red de transmisión. La empresa estatal BAESA será la encargada de adquirir e instalar los equipos para el período 2026-2027.

El Gobierno bonaerense creó el Programa de Unidades de Almacenamiento de Energía en Baterías de la Provincia de Buenos Aires, destinado a incorporar centrales de baterías de alta capacidad en puntos críticos de la red donde el sistema de transmisión registra déficits.

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El objetivo de la resolución 437 publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense con la firma del ministro Gabriel Katopodis es mejorar las condiciones de operación eléctrica provincial mientras avanzan las obras de ampliación de infraestructura.

El programa reemplaza gradualmente los generadores móviles a gas oil que venían siendo utilizados para cubrir picos de demanda. Según el texto de la norma, los bancos de baterías permiten acumular energía en períodos de baja demanda y liberarla en momentos de mayor requerimiento, lo que optimiza el uso de la infraestructura existente y favorece la integración de fuentes renovables.

La empresa provincial Buenos Aires Energía (BAESA) fue designada para adquirir, instalar, operar y despachar los equipos en los nodos que indique la Dirección Provincial de Energía. Los fondos provienen del Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), un componente tarifario administrado a través del Fideicomiso de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA). Una vez que BAESA acceda a la remuneración por potencia en el mercado eléctrico mayorista, deberá ceder parte de esos montos al fideicomiso para reinvertirlos en el propio programa.

La medida se enmarca además en la Convocatoria AlmaSADI lanzada por la Secretaría de Energía de la Nación y se alinea con las estimaciones de CAMMESA sobre nodos con riesgo de saturación en el sistema argentino de interconexión.