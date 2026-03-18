La Unión Europea relaja las normas para garantizar el suministro de gas durante la crisis en Medio Oriente + Seguir en









El bloque de países pide flexibilidad a los gobiernos para asegurar que no haya desabastecimiento. El foco está en el gas ruso.

Gasoducto Yamal Europa. Foto: Reuters

La Comisión Europea pidió el miércoles a los gobiernos que actúen con flexibilidad a la hora de aplicar la normativa de la UE sobre las importaciones de gas, en una medida destinada a garantizar que la ley que regula la eliminación gradual del gas ruso no retrase involuntariamente los suministros necesarios para estabilizar el abastecimiento durante la crisis de Irán.

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Las autoridades aduaneras de la UE deberían aprobar las importaciones de gas no ruso en un plazo de 12 a 24 horas desde que una empresa solicite la autorización, durante la actual perturbación de los mercados mundiales del gas provocada por el cierre del estrecho de Ormuz, según las directrices de la Comisión.

Las normas simplificadas permitirían a las empresas utilizar un único documento para autorizar múltiples cargamentos en virtud del mismo contrato de suministro de gas y eximirían a las empresas de la necesidad de obtener una nueva autorización si sus cargamentos de gas natural licuado se desvían debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Las normas se aplicarían a las importaciones de gas no ruso y no modificarían la eliminación gradual del gas ruso por parte del bloque. Los cambios previstos ya habían sido adelantados por Reuters.