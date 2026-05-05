La medida fue confirmada a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social. La decisión implica frenar momentáneamente el esquema de escolta y guiado de embarcaciones en la ruta marítima.

Donald Trump suspendió el "Proyecto Libertad" en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán.

El presidente de EEUU, Donald Trump , anunció este martes la suspensión temporal del llamado “Proyecto Libertad” , la operación destinada a garantizar el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz , en medio de los avances en las negociaciones con Irán.

“ Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad… será pausado por un corto período de tiempo ”, señaló Trump en sus redes sociales.

De esta manera, la decisión implica frenar momentáneamente el esquema de escolta y guiado de embarcaciones en la ruta marítima. Según el mandatario, la medida responde a pedidos de terceros países y al estado actual de las conversaciones diplomáticas.

“Basado en la solicitud de Pakistán y otros países… y el gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán”, sostuvo, al justificar el cambio de estrategia.

Trump también destacó el resultado de la campaña militar previa. “El tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán” fue uno de los factores que, según indicó, permitió avanzar hacia una instancia de negociación más favorable.

Trump había presentado el “Proyecto Libertad” como un gesto destinado a facilitar el flujo de crudo, gas y otros suministros a través del estrecho, que permanece cerrado desde el inicio de la guerra. Sin embargo, la iniciativa estadounidense no logró despejar las preocupaciones relativas a la seguridad de las compañías que operan en la zona.

Estrecho-de-Ormuz-1024x597 (1) La decisión implica frenar momentáneamente el esquema de escolta y guiado de embarcaciones en la ruta marítima.

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de EEUU contra Irán

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que la fase militar de las operaciones estadounidenses contra Irán concluyeron y que la estrategia actual se centra en la defensa del tránsito marítimo y la presión diplomática sobre Teherán.

"La operación Furia Épica ya terminó… estamos hechos con esa etapa”, indicó Rubio al anunciar el cierre de la misión militar. Además aseguró que "lograron los objetivos" y que prefieren "el camino de la paz".

Rubio subrayó que el nuevo enfoque apuesta a garantizar la seguridad de las embarcaciones civiles en el estrecho de Ormuz y a intensificar los contactos diplomáticos. “Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal”, afirmó.