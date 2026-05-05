El precio del combustible en EEUU aumentó un 50% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

La principal causa detrás del aumento en los precios está en la crisis energética global y en el cierre del estrecho de Ormuz generados por el conflicto con Irán.

El precio del combustible en EEUU se elevó un 50% desde el inicio del conflicto.

En la última semana, el precio de un galón de combustible regular en EEUU aumentó 31 centavos y alcanzó un promedio de 4,48 dólares (1,18 dólares por litro) , según la asociación automovilística AAA . Este incremento representó un alza del 50% desde que comenzó la guerra con Irán.

La principal causa detrás del aumento en los precios está en la crisis energética global generada por el conflicto en Medio Oriente. El costo del petróleo crudo, esencial para la producción de combustible, estuvo aumentando durante gran parte de los últimos dos meses.

A esto se le suma el cierre del estrecho de Ormuz, que dejó a numerosos buques petroleros varados y sin poder entregar el crudo.

La principal causa detrás del aumento en los precios está en la crisis energética global y el cierre del estrecho de Ormuz generados por el conflicto con Irán.

"Después del anuncio del alto el fuego inicial, hubo una especie de optimismo de que esto realmente podría ser el comienzo del fin del conflicto", comentó Rob Smith , director de venta minorista global de combustibles en S&P Global Energy . "Los precios del crudo bajaron en consecuencia, lo que llevó a una reducción en los precios de la gasolina, pero eso fue temporal", sostuvo.

Smith advirtió que existe un déficit fundamental en la oferta mundial que continuará ejerciendo presión sobre los precios. "No importa lo que diga un gobierno o lo que piensen los analistas del mercado: hay una verdadera presión al alza sobre los precios mientras el estrecho de Ormuz siga restringido", agregó.

La situación de precios no parece tener una solución rápida. El costo del petróleo, que representa aproximadamente el 51% del precio de la gasolina, se vió fuertemente afectado por la interrupción en el suministro. A principios de abril, el precio del crudo alcanzó los 112 dólares por barril.

El cierre de los puertos iraníes por parte de EEUU para limitar las exportaciones de petróleo también influyó en el aumento de los precios. "Irán había estado moviendo una cantidad inusualmente alta de petróleo hacia los mercados globales, lo que ayudaba a moderar los precios", explicó Jim Krane, investigador de energía del Instituto Baker de la Universidad Rice.

La incertidumbre sobre el futuro del conflicto y la estabilidad en el suministro de petróleo continúan afectando el mercado. "El mercado petrolero es extremadamente sensible a las noticias sobre ataques en el golfo Pérsico o sobre el estancamiento de negociaciones diplomáticas", señaló Kleinberg.

"A medida que se prolongue la restricción del flujo de petróleo a través de Ormuz, más altos serán los precios y más tiempo llevará regresar a la normalidad", concluyó Smith.